Il mistero della maglia gialla

Caeleb Dressel e il mistero della bandana - un prezioso dono della prof che non c’è più : Dai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju una storia da brividi: Caeleb Dressel e quello speciale legame affettivo con la bandana della sua ex insegnante che non c’è più Dietro ai grandi campioni c’è sempre una grande storia, una di quelle che fa venire i brividi e per la quale è difficile trattenere le lacrime di commozione. Dai Mondiali di nuoto 2019, in corso a Gwangju, ne arriva una davvero commovente, che riguarda il campione ...

Napoli - il mistero dell'immagine della Madonna : in attesa dell'intervento della Chiesa il web si divide : La notizia dell'apparizione della Madonna Immacolata in un appartamento del corso Marianella in poche ore ha scatenato un putiferio sui social. Il web si è diviso a metà tra quanti...

Napoli - il mistero di Piscinola : sulla porta di una casa popolare appare l'immagine della Madonna : Sono ore di gran fermento a corso Marianella, nel popoloso quartiere di Piscinola. Da un paio d'ore sulla porta di un appartamento in un caseggiato popolare è comparsa un'immagine che...

Roberta Ragusa - spunta il mistero della gravidanza : “Mi disse di essere preoccupata” : Si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. Il 10 luglio i giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri e “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione ...

LETTURE/ Virgilio - cosa contiene il mistero della nascita di un bimbo? : I versi finali della quarta bucolica di Virgilio fanno riflettere sul mistero della nascita e sulla promessa di bene che contiene ogni venuta al mondo

Risolto il mistero della scienziata trovata morta in un bunker nazista : arrestato 27enne : La polizia greca ha tratto in arresto un 27enne, sospettato di avere ucciso la scienziata statunitense Suzanne Eaton, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in un bunker abbandonato della II Guerra mondiale sull’isola di Creta all’inizio di luglio. La 59enne biologa molecolare si trovava sull’isola greca per un convegno. Secondo la polizia il motivo dell’omicidio sarebbe l'”abuso sessuale“. La donna è ...

Roberta Ragusa : dopo la condanna di Antonio Logli - resta il mistero sulla fine della donna : La Corte di Cassazione, mercoledì, ha condannato a 20 anni Antonio Logli per l'omicidio della moglie, Roberta Ragusa. La donna, però, scomparsa dalla sua abitazione di Gello (frazione di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa) la notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012 non è mai stata ritrovata. E, di conseguenza, la procura ed i giudici, al termine di tre diversi gradi di giudizio, hanno concluso che il corpo della donna, è stato ...

13 luglio 1930 - inizia il primo Mondiale della storia : mistero sulla finale terzo-quarto posto : 13 luglio 1930. Una data storica per il calcio, Ebbe inizio, infatti, il primo Mondiale della storia. Si giocò in Uruguay e fu proprio la Celeste a portare a casa la prima Coppa Rimet. Vi presero parte 13 squadre, non l’Italia. Si iniziò con Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio, giocate in contemporanea. I Blues vinsero 4-1, gli americani 3-0. Formula inedita: un girone da 4 squadre e 3 composti da 3 formazioni. La prima di ogni ...

Caso Emanuela Orlandi - mistero sulle ossa delle principesse. La rivelazione : “Membri della Banda della Magliana sanno cosa è successo” [FOTO e VIDEO] : Regna ancora il mistero sul Caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze inspiegabili nel giugno del 1983. Ieri sono state aperte due tombe nel Cimitero Teutonico dopo diverse segnalazioni e il mistero si è infittito ulteriormente. Il giorno dopo l’apertura delle tombe, il Vaticano precisa che il risultato, che ha “sorpreso tutti”, “smentisce” l’ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì e ...

mistero sul caso della scienziata scomparsa e ritrovata in un bunker : è morta per asfissia : morta per asfissia, questo il verdetto, riferisce CNN, che la Polizia greca ha diffuso all’indomani del ritrovamento del corpo di Suzanne Eaton, scienziata americana scomparsa da Chania, zona nord occidentale di Creta, e trovata in un vecchio bunker usato dai nazisti a Xamoudochori. Suzanne a Creta si trovava per motivi lavorativi, c’era un convegno nell’Accademia ortodossa di Gonia cui la biologa e ricercatrice ...

Paleontologia - il mistero della balena “Giuliana” di Matera : due ipotesi suggestive : “Giuliana”, la balena di Matera, il piu’ grande cetaceo del Pleistocene, scoperta nel 2006 sulle rive della riserva di San Giuliano e i cui resti sono tuttora custoditi in casse presso i deposti museali del territorio, potrebbe essere morta di vecchiaia. O, forse – ma la scienza lo ritiene improbabile – perchè assalita da un “Megalodon”, un grande squalo bianco terrore dei mari. Sono alcune delle ...

Il mistero di Suzanne Eaton - la scienziata americana trovata morta in bunker della Seconda Guerra Mondiale : Il corpo di Suzanne Eaton, scienziata americana, è stato ritrovato a Creta in un bunker della Seconda Guerra Mondiale, scrive la BBC. La donna è morta soffocata, ha dichiarato la polizia al network inglese.Eaton - scomparsa il 2 luglio dopo essere uscita per una corsa - è stata ritrovata lunedì da due persone del luogo che stavano esplorando il bunker. La struttura - usata dai Nazisti durante l’occupazione ...

Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. La replica della Curia : il mistero si infittisce : Dolce e Gabbana e il giallo sulla requisizione della collana. Arriva la replica della Curia e il mistero si infittisce. Quella che i due stilisti hanno regalato come atto di devozione al paese di...

Alan Kurdi - anche Malta nega l'accesso in acque territoriali : mistero sulla sorte della ong : Il pugno di ferro di Matteo Salvini paga. La Alex della ong Mediterranea attracca a Lampedusa, fa sbarcare gli immigrati ma viene subito sequestrata, così come viene subito indagato il capitano. E dopo questi fatti, ecco che nella tarda serata di sabato la Alan Kurdi, l'altra imbarcazione della ong