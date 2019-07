Il lavoro che tutti i bimbi sognano | l’assaggiatore di caramelle

Eliana Michelazzo in difficoltà : ‘Ho perso il lavoro - ho smesso di guadagnare’ : Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, torna a parlare del triste caso che ha tenuto banco negli ultimi mesi in tv e sui giornali: le finte nozze con l’inesistente Mark Caltagirone. Una vicenda che chiaramente ha avuto ripercussioni anche sul versante professionale per la Michelazzo, che ora starebbe vivendo una situazione non facile dal momento che sarebbero stati sospesi alcuni pagamenti legati a questa storia in attesa che la sua ...

«Mappiness» - l’app che misura la nostra felicità-infelicità nel lavoro : Qual è stato il giorno più felice della vostra vita? E quello più triste? Ci sono indubbiamente dei momenti e delle circostanze che si fissano nella nostra memoria come...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Curiosità - come usarla al meglio anche nel lavoro : La Curiosità è un vero e proprio scoglio, il cui superamento è fondamentale per accertarsi che informazioni preziose vengano recepite dagli altri

lavoro E POLITICA/ Giovani e donne - i ritardi che l'Italia deve colmare : L'Ocse ha dedicato un rapporto alla valutazione delle politiche attive attuate in Italia, con indicazioni interessanti per il mercato del LAVORO

In Italia un giovane su 4 è troppo istruito per il lavoro che fa : « Mio figlio dopo la laurea in ingegneria navale, in Italia ha avuto 4 offerte a 500 euro ed è andato a Brema dove lo pagano 3mila euro al...

lavoro - quelli che ci rendono più felici : I soldi nel Lavoro non sono tutto nemmeno in America. Da rapporti diffusi da Bloomberg Work Wise, messi a fuoco come orientamento per i giovani nel mondo delle professioni e carriere, risulta che nella top 5 dei lavori di maggiore gratificazione non ci sono – tranne una – occupazioni ai vertici della scala delle retribuzioni. Al primo posto figura un Lavoro dinamico come il vigile del fuoco che però, secondo il Bureau of Labor Statistics ...

Badante : il datore di lavoro che fa avances alla dipendente non commette reato : Subire delle avances da un uomo sconosciuto per ragazze e donne di qualsiasi età è sempre una situazione spiacevole e imbarazzante. Se poi le avances provengono dal datore di lavoro si entra in un campo minato. Minacce di licenziamento se non si accettano proposte particolari sono molto frequenti nel mondo del lavoro un po' in tutti i campi. Nel lavoro domestico, il settore delle colf e delle badanti la Cassazione ha emanato una recente sentenza ...

Stefano De Martino su Maria De Filippi : “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” : Stefano De Martino grato a Maria De Filippi, un rapporto che va oltre le questioni di lavoro Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro. La sua vita professionale va a gonfie vele, come del resto quella sentimentale; visto il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma non sempre tutto è stato rose e fiori. Il ballerino … Continue reading Stefano De Martino su Maria De Filippi: “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” ...

Bando funzionario politiche lavoro - assistente sociale e dirigente : scadenza in agosto : Nella Gazzetta Ufficiale n°56 di martedì 16 luglio 2019 sono stati indetti nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale in qualità di funzionario in politiche del lavoro, assistente sociale e dirigente tecnico. I bandi, con scadenza fissata al 16 agosto, verranno espletati presso l'Agenzia Regionale della Toscana per l'Impiego (funzionario del lavoro); il Comune di Castel Franco Veneto (assistente sociale) e presso il Comune di ...

Alitalia - Toninelli : “Non abbiamo cambiato idea. Accettato Atlantia perché dobbiamo salvare posti di lavoro” : “Il gruppo Fs come capo fila del consorzio ha per norma l’autonomia di scelta, ben lungi quindi dall’aver dato qualche indirizzo politico – ha detto il ministro Danilo Toninelli -. Aspi e Alitalia sono due dossier separati. La holding Atlantia ha concessioni aeroportuali e quindi Fs ha ritenuto che la sua offerta fosse la più seria e mi devo fidare di Fs non posso entrare in logiche di mercato. Noi monitoreremo con molta ...

Foggia - sassaiola contro gli immigrati che andavano al lavoro : due feriti : Le pietre, hanno raccontato ai carabinieri, sarebbero partite da un gruppo di ragazzi a bordo di un'auto. Necessario l'intervento del 118

Bankitalia smentisce il luogo comune sugli immigrati che tolgono il lavoro : Una delle questioni più rilevanti per il futuro dell'economia italiana ha sicuramente a che vedere con i trend demografici che vedono per il nostro paese un calo della popolazione attiva, dovuto al rilevante numero di lavoratori che ogni anno lasciano la penisola e al basso tasso di natalità e all'anzianità media della popolazione, tra le più alte nei paesi sviluppati. In quest'ottica, posto che le solo energie dei residenti non sono sufficienti ...