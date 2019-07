Il governo non ha ancora deciso cosa fare con la Tav

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal governo tiranno» – Video : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

Salvini : "Non accettiamo un noIl governo passa dalle Autonomie" : Si apre una settimana che potrebbe aprire la crisi di governo. E questa volta, a giudicare dalle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, non sono semplici battibecchi per tenere viva l'attenzione mediatica sull'esecutivo e tenere in un cono d'ombra l'opposizione. Segui su affaritaliani.it

Salvini scarica i grillini : non accetterò più un minuto di stare al governo con chi dice no : Matteo Salvini torna ad evocare la crisi di governo spiegando di essere al governo “solo e soltanto per fare le

Salvini avvisa Conte e Di Maio : «O arrivano i sì o non stiamo più al governo» : «stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

Salvini avvisa Di Maio : «O arrivano i sì o non accetterò più di stare al governo» : «Stiamo al governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo, andremo da soli ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo». Lo ha detto Matteo...

Migranti - Salvini scrive al governo francese : “Italia non è più campo profughi dell’Ue” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invia una lettera al suo omologo francese sul tema dei Migranti: "Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta".Continua a leggere

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Matteo Salvini - dalla Lega la bomba sul governo : "Non c'è scadenza". Altroché crisi chiusa : "C'è una scadenza? E dove c'è scritto?". Sembra essere la resa dei conti finale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Se pensano che la questione della crisi di governo sia chiusa, allora hanno fatto male i loro calcoli. Matteo può rompere anche a Ferragosto", è la tesi di un ministro che ha parlato

Eutanasia - Gandolfini : “Meglio che casa il governo e non che passi una legge ingiusta” : “L’Eutanasia e il suicidio assistito saranno il banco di prova dei pro life che sono in maggioranza. Meglio che cada il governo che una legge ingiusta’‘. Lo ha detto a ‘In Terris’ il leader del Family day Massimo Gandolfini. “Proprio in questi giorni stiamo dedicando un’attenzione particolare al tema dell’Eutanasia/suicidio assistito che l’ordinanza della Corte Costituzionale, con ...

Bruno Vespa : "Vi spiego perché il governo tiene e per ora non si tornerà alle urne" : Matteo Salvini "non chiama la crisi di governo perché teme che ne nasca un altro senza di lui". Parola di Bruno Vespa che nel suo editoriale su il Giorno traccia uno scenario sull'esecutivo giallo-verde. Il leader della Lega, spiega il direttore di Porta a porta è uno "dei pochissimi a pensarla così

"La crisi di governo non è inevitabile". Il messaggio di pace di Di Maio a Salvini : La temperatura nel governo resta sempre alta, ma in un'intervista all'edizione cartacea de La Stampa il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, prova a raffreddarla: “Escludo che ci possa essere una crisi. Questo è l'unico governo possibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell'asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l'Italia”. Quindi la crisi, per Di Maio, non è inevitabile, in quanto “di inevitabile c'è solo il lavoro per il benessere del ...

La finestra per il voto non è chiusa - ma è difficile che si arrivi alla crisi di governo : La finestra per il voto anticipato non è ancora chiusa anche se la strada della crisi è impervia. È evidente che rispetto a giovedì sera c'è stato un tentativo di abbassare le tensioni da parte di Salvini e Di Maio. Tuttavia i nodi restano sul tavolo. Così i dubbi della Lega, riferiscono fonti parlamentari del partito di via Bellerio, su come muoversi. Il ragionamento del vicepremier è legato ancora alla possibilità o meno di continuare con ...

governo : Renzi - ‘tanto rumore per nulla - poltrone non le lasciano’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Tanto rumore per nulla: quelli le poltrone non le lasciano. Litigano, discutono, si insultano. Ma loro preferiscono bloccare l’Italia che dire la verità. Nessuna crisi di Governo, dunque, solo l’ennesima crisi di nervi di due tardo adolescenti litigiosi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Governo: Renzi, ‘tanto rumore per nulla, poltrone non le lasciano’ ...