Il dramma di Lorenzo Battistello | ex Grande Fratello | “Ho sconfitto un tumore maligno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) “8 mesi fa mi hanno tolto unche avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio…quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no…questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo” E’ quanto scritto sul proprio profilo Instagram da, concorrente della prima edizione delinsieme a Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino e Cristina Plevani., 46 anni, ha scritto il post correlandolo ad una foto scattata con FaceApp, l’applicazione che invecchia o ringiovanisce i volti e che sta spopolando sui social. L'articolo Ildi, ex...

piobulgaro : Lorenzo Battistello, concorrente Grande Fratello 1 racconta il suo dramma Leggi qui ? - infoitcultura : Lorenzo Battistello, dramma dopo il Grande Fratello: «Ho avuto un tumore maligno, 8 mesi fa vedevo la fine» - infoitcultura : Lorenzo Battistello, dramma dopo il Grande Fratello: «Ho avuto un tumore, 8 mesi fa vedevo la fine» -