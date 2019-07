Il Decreto Crescita nel calcio | i nuovi incentivi per gli sportivi in Italia

Patent box 2019 : novità nel Decreto Crescita - ecco cosa cambia : Patent box 2019: novità nel Decreto Crescita, ecco cosa cambia Ci sono delle importanti novità sul Patent Box 2019, determinate dal recente Decreto Crescita, che ha apportato alcune modifiche da conoscere. Ma cos’è il Patent Box e come funziona? Prendendo a riferimento la guida del Mise, il “Decreto Patent Box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti ...

El Paìs : «Il Napoli si è raffreddato per James dopo l’addio ai vantaggi al Sud nel Decreto Crescita» : Il quotidiano spagnolo El Paìs oggi dedica un articolo al Decreto Crescita e ai benefici che porterà al calcio italiano per renderlo più competitivo a livello europeo Il Governo populista italiana, formata dal Movimento 5 Stelle e la Lega ha recentemente approvato il cosiddetto Decreto Crescita, una misura per stimolare il lavoro e gli investimenti in aziende nazionali che hanno un impatto su un calcio sempre più lontano dalla vetta. Al di là di ...

Isee 2019 - nuovi requisiti e calcolo : cosa cambia con il Decreto crescita : Come noto, requisito essenziale per l’accesso alla maggior parte delle prestazioni sociali, tra i quali anche il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, è l’attestazione Isee, nonché la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Di recente, con l’entrata in vigore del Decreto crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), entrato in vigore il 30 giugno 2019, sono state apportate significative novità, sia in merito ai ...

Bollo auto 2019 : rottamazione con Decreto Crescita - a chi spetta : Bollo auto 2019: rottamazione con decreto crescita, a chi spetta Con il decreto crescita varata anche una nuova rottamazione che tra i vari balzelli riguarderà anche il Bollo auto. In generale, la misura si riferisce a quelle imposte la cui riscossione è stata affidata dai comuni a società di riscossione private. Bollo auto 2019: solo nei comuni con riscossione affidata a privati Riguarda anche Imu, Tasi così come le multe, la nuova ...

Decreto Crescita - cosa cambia : tutte le novità fiscali : Il Decreto crescita (Decreto Legge n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, e in vigore dal 30 giugno 2019, contiene tante novità di rilevanza fiscale, alcune di queste aggiunte durante l’iter di conversione in legge, altre confermate nella loro stesura originaria. Alcune disposizioni fanno capo alla cosiddetta semplificazione fiscale. Tra le misure, spicca lo slittamento dei termini per la presentazione delle ...

Isee : Il Decreto Crescita rivoluziona i criteri di calcolo e amplia la platea del RdC : Il Decreto Crescita è destinato ad incidere profondamente nella sfera economica della popolazione italiana. Sono molte, infatti, le novità introdotte nel nostro ordinamento fiscale da questo provvedimento. E alcune vanno sicuramente a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Tra queste va annoverata, sicuramente, la modifica dei criteri di calcolo per il rilascio dell'Isee, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ...

Regime forfettario avvocati e Decreto Crescita - come e cosa cambia : Regime forfettario avvocati e Decreto crescita, come e cosa cambia Il Decreto crescita ha portato diverse novità anche nel mondo degli avvocati e, in particolare, relativamente al Regime forfettario. Infatti, come previsto dal Decreto recentemente approvato in via definitiva al Senato, per gli avvocati ci sarà l’obbligo di trattenuta alla fonte sui redditi Irpef dei collaboratori o dei lavoratori che sono alle loro dipendenze. Regime ...

Isee 2019 : novità Decreto Crescita - cosa cambia per l’indicatore : Isee 2019: novità Decreto crescita, cosa cambia per l’indicatore novità importanti sul fronte Isee 2019 portate dal Decreto crescita, il cui testo definitivo ha ricevuto l’ultima approvazione in Senato lo scorso fine settimana. Le modifiche sono rintracciabili nell’articolo 28-bis, appositamente introdotto dal Decreto crescita, che è andato così a modificare l’articolo 10 del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, incentrato ...

Reddito di cittadinanza - la 'svolta' col Decreto Crescita : cosa cambia : Secondo il ministero del Lavoro con il decreto crescita si ampliano i casi in cui si potrà richiedere il sussidio

Decreto Crescita – Aiuterà i ricchi a diventare più ricchi : Il direttore di Sporteconomy Marcel Vulpis è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Decreto crescita: Decreto crescita – Il direttore Vulpis sottolinea come sia tardivo questo provvedimento e come favorisca chi è più ricco. Legge Beckham “Il Decreto crescita ha lo scopo di far crescere la competitività dei nostri club, offre la possibilità di acquistare calciatori di spessore più alto. ...

De Ligt Juventus : le cifre sbalorditive dell’affare e l’effetto Decreto Crescita : La chiusura dell’affare De Ligt-Juventus è oramai cosa fatta: il trasferimento dell’anno in casa bianconera è vicino e mancano solo pochi dettagli. Il club di Torino pagherà all’Ajax 63 milioni di euro più 13 di bonus eventuali, per un totale complessivo di circa 76 miloni di euro: spesa sbalorditiva, che però risentirà dei benefici del […] More

Vulpis (Sporteconomy) : Il Decreto Crescita continua a favorire i club ricchi - ossia la Juve : Il Decreto Crescita sta per diventare legge e questo porterà benefici in sede di mercato al Napoli, in qualità di azienda del Sud Italia. Marcel Vulpis, direttore di Sporteconomy, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per spiegare alcuni punti del Decreto Crescita appena approvato e che dovrebbe favorire il Napoli per l’acquisto di James Rodriguez: “E’ un intervento legislativo che nasce anche per dare la ...

Dalla rottamazione al bonus diplomati : cosa c’è nel Decreto crescita : L’aula del Senato (Flickr.com. License CC BY-NC-SA 2.0 Con il voto al Senato del 27 giugno, è diventato ufficialmente legge il cosiddetto decreto crescita, che definisce alcune misure per il rilancio economico, la tutela del made in Italy, oltre stabilire le norme relative a incentivi fiscali e alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Ecco quali sono i punti fondamentali contenuti nel testo approvato. Imprese In primo luogo le ...

Approvato il Decreto Crescita - ma in Senato il governo perde la maggioranza : Il decreto crescita è finalmente legge: dopo il sì della Camera ottenuto la settimana scorsa, il dl ha avuto il via libera anche del Senato. Eppure per il governo gialloverde ci sarebbe poco da esultare. Mentre il Movimento 5 Stelle sbandiera tramite i propri canali social l’approvazione di un "un pacchetto sostanzioso di misure mirate per imprese e professionisti", probabilmente sfugge loro un dato che li dovrebbe preoccupare. Il dl crescita ...