Il Ddl Pillon va ritirato | i 5 stelle escano dall' ipocrisia politica

(Di lunedì 22 luglio 2019) Non è un bel momento per le donne. Una nuova ondata di maschilismo feroce e sempre più subdolo sta avanzando:a gogna mediatica, con gli insulti sui social, che stanno diventando un territorio infrequentabile per le donne, alle crescenti e mutevoli forme di violenza di genere, fino alla messa in discussione di diritti e spazi di libertà femminili che davamo per acquisiti una volta per sempre. Come se, nel momento in cui le donne parevano finalmente avere la possibilità di lavorare non più per rivendicare il riconoscimento dei propri diritti, sanciti sul piano formale grazie a un impianto normativo realmente evoluto, ma per renderli effettivi ed esigibili, fossero respinte indietro.Eh sì, perché in un tempo nel quale a essere messi in discussioni sono i fondamentali di uno stato diritto, non deve sorprendere che le prime a pagare ...

