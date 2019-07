Il calendario aggiornato dei film dedicati ai supereroi

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) (foto: Getty Images) Dopo gli annunci dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, ecco qui il nuovodeiche arriveranno al cinema da qui al 2022. 2019 Joker – Dcs https://www.youtube.com/watch?v=jzZ1ALIH7Po Diretto da Todd Philips, con Joaquin Phoenix. Uscita: 4 ottobre 2019. 2020 Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – Dcs https://www.youtube.com/watch?v=RA84yQV3qsI Diretto da Cathy Yan, con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor. Uscita: 7 febbraio 2020. Bloodshot Diretto da Dave Wilson, con Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan. Uscita: 21 febbraio 2020. The New Mutants – 20th Century Fox e Marvel https://www.youtube.com/watch?v=X5ElWxt7BRs Diretto da Josh Boone, con Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy, Maisie Williams. Uscita: 3 aprile 2020. Black Widow (Marvel Studios) Diretto da Cate ...

