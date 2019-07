Il boss di Gearbox vorrebbe The Rock come doppiatore di Claptrap nel film di Borderlands

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) L'annuncio del trasposizione cinematografica dirisale ormai a diversi anni fa ed a parte l'introduzione di una nuova protagonista femminile non ci sono altre informazioni circa l'opera.Cambio protagonista a parte, siamo sicuri che molti di voiro scoprire il nome di chi darà la voce a, il simpatico robottino giallo diventato ormai la mascotte ufficiale della saga. Il creative director Paul Sage ha affermato durante una recente intervista, che Dwayne "The" Johnson sarebbe perfetto nel ruolo didi.In ogni caso non sembra che un ipotetico didiarriverà sul grande schermo nell'immediato futuro, dunque vi consigliamo di mettervi l'anima in pace ed aspettare novità in merito dagli addetti ai lavori. Potrete però consolarvi con3, in arrivo dal 13 settembre su PS4, Xbox One e PC.Leggi altro...

