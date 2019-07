Fonte : calcioefinanza

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Ilcontinua a esplorare il mondo dei social network e apre un accountsu, piattaforma per dispositivi mobili attraverso la quale gli utenti condividono brevi video creativi. Con una comunità di circa 340 milioni di follower su tutti i suoi canali social, il club catalano ha deciso dire … L'articolo Ilsuil

CalcioFinanza : Il #Barcellona sbarca su #TikTok, aperto il profilo ufficiale - filippo898 : RT @filippo898: Siamo tornati in Europa, la F1 sbarca in Spagna per la quinta tappa della stagione 2019. Forza Ferrari sempre. Si va in Cat… -