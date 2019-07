Icardi-Napoli | Pedullà annuncia | “Domenica fitta di contatti | c’è l’apertura”

Inter - De Laurentiis sarebbe pronto a portare Icardi al Napoli : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto dal mistero. Quest'oggi il centravanti argentino tornerà ad allenarsi da solo alla Pinetina, dopo il week end trascorso con la moglie e agente, Wanda Nara. L'Inter ha deciso di tenerlo fuori dalla tournée in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan, per consentirgli di svolgere un lavoro specifico che gli permetta di ritornare in condizione. Durante il ritiro a Lugano, ...

Corriere dello Sport : “Icardi e Napoli contatto. Wanda apre alla trattativa : Il Corriere dello Sport sbatte in prima pagina Icardi e il Napoli e titola: “Icardi-Napoli, Wanda apre alla trattativa! Contatto telefonico con Ancelotti da Dimaro nei prossimi giorni”. Secondo il quotidiano Sportivo nei prossimi giorni il centravanti dell’Inter avrà un colloquio telefonico con Ancelotti che da Dimaro rilancia per James Rodriguez. Il tecnico emiliano ha infatti parlato a Tv Luna del mercato del Napoli ...

Novità Icardi-Napoli - l’entourage a R KK : “La Juve non è la prima scelta! Icardi vuole una piazza che lo ami - azzurri in pole…” : Calciomercato Napoli le ultime su Icardi Mauro Icardi tra Juventus e Napoli, ultimamente le voci dicono che sia più propenso a scegliere il club bianconero, ma l’entourage del giocatore è intervento a Radio Kiss Kiss Napoli e a microfoni spenti, ha rilasciato parole che fanno sognare i tifosi azzurri. Icardi, l’entourage apre! Inter news – Diego De Luca è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la ...

L’entourage di Icardi : «Non è vero che vuole la Juve - vuole essere amato. Napoli è in cima» : L’entourage di Mauro Icardi smentisce a Radio Kiss Kiss Napoli che il bomber argentino abbia la Juventus in cima alle proprie preferenze. «Non è vero quel che si racconta e si ascolta in giro. Mauro non ha la Juventus in testa ai propri desideri. Nel caso in cui dovesse lasciare l’Inter, Icardi vuole una soluzione in cui la gente gli voglia bene e in cui la gente possa amarlo. Ed è proprio questo il motivo per cui il Napoli è in pole ...

Libero : il Napoli tenta Icardi con 8 milioni di ingaggio : L’Inter di Conte affronta la tournée in Asia senza l’attaccante, avendo deciso di lasciare a casa Icardi. Intanto il club azzurro prosegue la trattativa per l’attaccante. Ieri Sky aveva anticipato dell’accordo raggiunto tra l’Inter e De Laurentiis per l’argentino, mancava l’intesa con Wanda Nara e l’ok del calciatore. Fabrizio Biasin su Libero oggi, riferisce che Ieri l’argentino è volato a Ibiza ...

Calciomercato Napoli News/ E se 'De La' soffiasse Icardi alla Juve? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Mauro Icardi è una possibiltà concreta per i partenopei: costanti contatti con Wanda Nara, ultime notizie sabato 20 luglio 2019,.

Icardi tra Juve e Napoli - Pedullà : “L’indizio arriva da Higuain : il retroscena” : Icardi tra Juve e Napoli, Pedullà: “L’indizio arriva da Higuain: il retroscena” Icardi tra Juve e Napoli. La sfida di calciomercato coinvolge, oltre all’ attaccante argentino, anche le prime due classificate degli ultimi campionati. Si, perché se da una parte la Juve è già convinta di avere in mano il giocatore, dall’ altra il Napoli non molla il pressing su Wanda Nara. Ne parla l’ esperto di ...

Sky : il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi : Se Antonio Conte parlando del mercato ha parlato della necessità dell’Inter di snellire l’organico, il Napoli cerca di dare una m ano ai nerazzurri. Secondo la redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per Mauro Icardi. Non più una suggestione dunque quella di vedere l’argentino in azzurro, ma una possibilità concreta. Le due società avrebbero l’intesa ...

Ultim’ora Sky – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...

Auriemma svela le parole di Icardi mentre guardava una partita del Napoli. Giuntoli in costante contatto con Wanda Nara : Icardi-Napoli le ultime Raffaele Auriemma a Radio Marte nella trasmissione ‘Si gonfia la rete’ ha parlato delle ultime notizie sulla trattativa Icardi-Napoli e proprio riguardo l’attaccante ha svelato alcune dichiarazioni dette dallo stesso mentre guardava una partita del Napoli. Ecco gli aggiornamenti di Auriemma sulla trattativa: “L’argomento attaccante è preminente in casa Napoli e il bomber su cui il Napoli sta ...

CorSera – Icardi-Napoli - si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… : CorSera – Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Icardi-Napoli, si apre uno spiraglio. Su James Rodriguez e Pépé… Voci e rumors di calciomercato si susseguono senza soste. I nomi accostati al club partenopeo li conosciamo e sullo stato delle trattative conosciamo ogni dettagli. Ma ogni giorno porta novità. È il caso di Mauro Icardi. L’ attaccante argentino apre uno spiraglio al club ...

Bucchioni : “Contatto Napoli-Icardi - l’offerta è piaciuta a Wanda. Mossa di Florentino - si complica per James Rodriguez” : Bucchioni: “Contatto Napoli-Icardi, l’offerta è piaciuta a Wanda. Mossa di Florentino, si complica per James Rodriguez” Bucchioni: “Contatto Napoli-Icardi, l’offerta è piaciuta a Wanda. Mossa di Florentino, si complica per James Rodriguez”. L’ attaccante argentino e il fantasista colombiano restano gli obiettivi più importanti per il club azzurro. Ne parla il collega Enzo Bucchioni nel suo ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

Strategia Napoli - Gazzetta : “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” : Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez”. Il presidente del azzurro Aurelio De Laurentiis non accelera per le due trattative con Real Madrid e Inter, ma punta sull’ attesa e fa leva, da una parte sulla volontà del colombiano, dall’ altra, invece, non vuole alimentare l’ asta con la Juve che punta ...