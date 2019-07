I retroscena di Blogo | le novità di Detto fatto da Carla Gozzi a Guillermo Mariotto fino

I retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus traina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...

I retroscena di Blogo : Grande fratello vip 2019 - ecco i primi provinati : L'appuntamento è previsto per l'inizio di novembre 2019 quando subito dopo le 6 puntate di Amici vip condotto da Michelle Hunziker, prenderà il via la nuova edizione del Grande fratello vip. Il reality show prodotto dalla Endemol Shine Italy avrà come unico conduttore il giornalista Alfonso Signorini, che sarà affiancato da almeno due donzelle nel ruolo di opinioniste o qualcosa di più.Proprio in questi giorni sono in corso i primi provini ...

I retroscena di Blogo : Miss Italia 2019 su Rai1? No - Miss celebration da Jesolo : Era il 2013 quando la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone decise di stoppare la messa in onda sulla prima rete della televisione pubblica di Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza del belpaese.Reazioni furibonde allora da parte degli organizzatori del concorso, ma alla fine la Rai tenne la barra dritta e decise di non trasmettere più l'evento, che aveva un costo anche non indifferente per le casse della ...

retroscena Blogo : Miss Italia 2019 su Rai 1 il 6 settembre? : Come anticipato da Blogo alcuni giorni fa, Miss Italia sarebbe sempre più vicina a tornare in onda sulla Rai. Secondo quanto ci risulta, infatti, in queste ore sarebbe stato definito l'accordo che prevederebbe la messa in onda della kermesse di bellezza venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.Per i dettagli e gli annunci ufficiali bisognerà attendere probabilmente ancora qualche giorno. Resterebbero da limare i particolari sul ...

I retroscena di Blogo : Barbara Palombelli rinnova con Mediaset e resta al timone di Stasera Italia e Forum : Forum è il programma leader del mezzogiorno televisivo. Lo sportello di Forum, in onda su Rete 4, da del filo da torcere ai programmi concorrenti in onda in quella fascia, tanto che Rai1, appena terminata questa trasmissione, guadagna punti. Stasera Italia, pur perdendo il confronto direttocon Otto e mezzo, ha tracciato un solco in quella difficilissima fascia oraria, conquistandosi un suo pubblico che fedelmente torna sulla terza rete ...

I retroscena di Blogo : Serata Morricone con The final concert a rischio su Rai1 : L'appuntamento era previsto per sabato 21 settembre in prima Serata su Rai1 con The final concert, l'evento musicale per l'addio alle scene del grande maestro Ennio Morricone. Alla conduzione della Serata era previsto Carlo Conti e l'evento era davvero imperdibile per il grande pubblico televisivo amante della bella musica.Tutto questo però rischia di non accadere infatti, secondo quanto apprendiamo, la Serata settembrina con la musica del ...

I retroscena di Blogo : Miss Italia fra Rai e Fox alla ricerca di una casa televisiva : Quella di quest'anno non è un'edizione qualunque di Miss Italia, si festeggiano infatti gli 80 anni da quel 1939 in cui fu eletta la prima reginetta del bel paese (all'epoca il concorso si chiamava "5000 lire per un sorriso").Negli ultimi anni il concorso è stato trasmesso da La7, dopo la decisione di Rai di non mandarlo più in onda, ma Urbano Cairo ha detto negli scorsi giorni che per lui "Miss Italia finisce qui". In realtà già prima di ...

I retroscena di Blogo : idea Katia Follesa per la Pupa e il secchione con Paolo Ruffini : E' in partenza il prossimo autunno nei giovedì di Italia1 la nuova edizione della Pupa e il secchione. Se n'è parlato abbondantemente anche da queste colonne e l'attenzione si è poi spostata sulla conduzione di questo programma targato Endemol Shine Italy.Le ultime notizie rilanciate anche dal periodico Chi ci dicono che alla conduzione di questa nuova edizione dello show di Italia1 ci dovrebbe essere Paolo Ruffini, ma chi lo affiancherà? ...

I retroscena di Blogo : Cooking academy con Antonino Cannavacciuolo in onda su Sky : In autunno partiranno le riprese di Cooking academy, la nuova trasmissione condotta dallo chef Antonino Cannavacciuolo. In un primo momento il programma era stato "venduto" a Discovery (Canavacciuolo è infatti il volto di Food network, canale a tutta cucina del gruppo Discovery, dove conduce Cucine da incubo).Poi pare grazie ad una migliore offerta economica da parte di Sky, la Endemol, che produce la trasmissione, avrebbe deciso di cambiare ...

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

I retroscena di Blogo : Antonella e quel Zecchino di mancia : Proprio da queste colonne alcuni giorni fa vi avevamo dato conto della notizia per cui Antonella Clerici durante tutta la prossima stagione televisiva non avesse nessun programma televisivo, questo nonostante il contratto di esclusiva che la lega con la Rai fino al mese di agosto del prossimo anno. I retroscena di Blogo: cancellato Sanremo young e Antonella Clerici ferma tutta la prossima ...