I giudici di Milano concedono gli arresti domiciliari a Formigoni

(Di lunedì 22 luglio 2019) Raffaello Binelli L'ex governatore della Lombardia, Roberto, sconterà il resto della sua pena agli, dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza diSconterà il resto della pena ail'ex governatore della Lombardia Roberto. Idel Tribunale di Sorveglianza di, infatti, hanno accettato la richiesta della difesa facendolo uscire dal carcere di Bollate, doveè recluso dal 22 febbraio scorso, quando la Corte di Cassazione rese definitiva la condanna nei suoi confronti per corruzione nell'ambito del processo Maugeri-San Raffaele., condannato a 5 anni e 10 mesi, si era costituito al carcere di Bollate. Nell'udienza di giovedì scorso lo stesso sostituto procuratore generale diNicola Balice aveva dato parere favorevole all'istanza dei legali di, perché l'ex governatore è ...

