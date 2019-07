I classici e come innamorarsene

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2019) Quando avevo vent’anni bevevoun veneto, ovvero a livelli vergognosi. Qualsiasi cosa andava bene, dalla birra al sempiterno Long Island. Lo scoprii per caso mentre andavo a suonare e mi sembrò una cosa estremamente stilosa, ma del resto ero un rapper, figuratevi il livello. Le peggio sbronze della mia vita le ho prese così, bevendo roba a caso; ma erano anche anni in cui la mattina dopo ti svegliavi frescouna rosa. Poi sono arrivati i trent’anni Non so quando è cominciato il degrado. So che svegliarmi il giorno dopo era sempre peggio, i costi erano proibitivi per le mie finanze dell’epoca ed ero arrivato a stare uno straccio per un’intera giornata. Domeniche della mia vita buttate via tra la vita e la morte, in cui l’unica cosa che desideri è non esistere. Eppure l’uomo beve. Un mio amico mi disse che c’è una teoria secondo cui l’essere umano ha smesso di essere nomade ...

