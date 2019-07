I bimbi non si baciano in bocca Bufera per la foto della Isoardi

Huawei e le favole della buonanotte per i bimbi non udenti : Nel mondo, i bambini sordi sono circa 32 milioni. Un dato importante che, ancora una volta, ha spinto Huawei ad ampliare il bacino delle proprie soluzioni tecnologiche per non limitare la vita dei piccoli non udenti. Soprattutto per dare loro la possibilità di non perdersi uno dei momenti più belli per un bambino, quello della lettura della favola della buonanotte, oggi reso possibile grazie a Huawei StorySign. L’app, lanciata lo scorso ...

Mozambico - non si ferma la violenza contro gli albini : due bimbi fatti a pezzi : In Mozambico le persone con albinismo continuano ad essere uccise e, ancora una volta, le vittime sono bambini. A marzo un bimbo di 6 anni è stato rapito e assassinato e a fine maggio è toccato ad una ragazzina di 11 anni: il suo corpo è stata ritrovato con gli arti amputati. Crimini legati a macabri rituali di magia nera per ottenere successo o denaro. Gli stregoni arrivano a pagare fino a 75.000 dollari per il corpo di un albino.

I cadaveri di 7 bimbi sotto blocchi di ghiaccio per non farli decomporre : Nell'obitorio improvvisato, sotto i blocchi di ghiaccio, ci sono i cadaveri delle 14 vittime dell'attacco avvenuto venerdì scorso a Mhambel, nella provincia di Idlib. Di questi, sette sono i bambini. Accanto a loro, un uomo mutilato di guerra appoggiato alle stampelle dà l'ultimo saluto alla moglie e ai figli. E' solo l'ultima, straziante, immagine della guerra in Siria. Da fine aprile, sono almeno 130 i bimbi siriani uccisi nell'offensiva ...

bimbi non ammessi! La mamma lascia figlio di 2 anni nell'auto chiusa per andare al concerto : Quando le hanno detto che al concerto non erano ammessi Bimbi così piccoli come il suo, ha deciso che non avrebbe rinunciato: senza pensarci ha chiuso il figlioletto di appena due anni nell'auto in sosta nel parcheggio ed è andata a vedere lo spettacolo che durava circa due ore. È l'assurda storia che arriva dalla Cina e più precisamente da Heze, città-prefettura nella provincia dello Shandong. Fortunatamente il piccolo infine è stato estratto ...

Il compagno non sente : i bimbi imparano la lingua dei segni : Solidarietà: è questa la parola che nella scuola primaria Don Milani di Forlimpopoli, nel Forlivese evidentemente assume più importanza di tutte. Da quell'istituto arriva una bellissima storia di inclusione che riguarda uno dei piccoli alunni, che arrivato a scuola in prima elementare, si è chiuso nel suo silenzio, perché non udente. Ma in quella scuola tutti valgono allo stesso modo e quindi le maestre hanno deciso di aiutarlo e sostenerlo ...

bimbi non imparano il Corano! Picchiati con le mazze al centro islamico : Maltrattamenti choc al doposcuola dell'associazione culturale senegalese islamica. Due maestri arrestati e una indagata. Mazzate per fargli imparare il Corano. Se quei versetti non riuscivano a memorizzarli bene, su di loro sarebbe abbattuta la violenza dei maestri dell'associazione culturale islamica. Succede in Italia, nel centro di Santa Croce sull'Arno a Pisa. È qui che sarebbero avvenuti i presunti maltrattamenti ai danni di ...

Palermo - maestra rimprovera i piccoli per non aver ricevuto regalo - genitori : "bimbi in lacrime" : La denuncia da parte di un gruppo di genitori di alcuni piccoli alunni di una scuola elementare di Palermo. L'episodio sarebbe avvenuto in una terza classe. L'insegnante avrebbe redarguito i piccoli alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime e hanno rivelato tutto ai genitori che infine hanno presentato una lettera di protesta inviata alla dirigente scolastica.