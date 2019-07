Hockey ghiaccio | inizia il camp estivo di Corvara della Nazionale Under 20

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Dalla giornata di domani, martedì 23 luglio, prenderà il via ufficialmente il20 disuche si concluderà nella giornata del 2 agosto. La rappresentativa italiana, quindi, darà il via alla sua preparazione in vista di una stagione che culminerà con i Mondiali di Prima Divisione di Kiev (Ucraina) nel mese di dicembre. Dopo la prima fase di allenamenti la nostrasarà impegnata nella doppia amichevole in casa dei pari etàSlovenia (il 28 e 29 luglio a Bled). In vista di questo doppio confronto, il coaching staff dell’Italia20 deciderà i nominativi definitivi per gli incontri in Slovenia solamente nella giornata di sabato 27 luglio. Convocati20diPortieri Andrea Basraoui (13/06/2000/HC Valpellice Bulldogs 2019 – U19) Jakob Rabanser (18/06/2000/Wipptal Broncos – IHL Division I ...

