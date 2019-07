Gué Pequeno | Il successo della trap? Tutto è possibile C’è Salvini al

Fanfare è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini feat. Guè Pequeno - allusioni e reggaeton dal sapore d’estate (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini arriva in pieno luglio, quando impazzano i tempi delle grandi adunate in spiaggia e delle passeggiate digestive nel lungomare. Fanfare sarà in rotazione radiofonica da venerdì 19 luglio, nel pieno corso dell'estate per aggiungersi alla lunga lista di tormentoni reggaeton sparati dalle casse delle utilitarie da pilotare con un braccio fuori mentre si sfoggiano epidermidi ravvivate dal sole e sguardi ...

Gelida Estate EP di Guè Pequeno è l’ossimoro da ascoltare nella stagione dei cocktail (recensione) : La prima cosa che colpisce di Gelida Estate EP di Guè Pequeno è la scelta ossimorica del titolo, una manovra audace che riesce a insinuarsi tra le temperature torride della stagione dei cocktail, della spiaggia, dei club all'aperto e della prova costume. Che il rap sia un genere sdoganato dalle strade e passato tra le piste dei dancefloor è un dato di fatto, ma quando si parla di un artista che fa ormai parte della storia dell'hip hop ...

Notte della taranta - attesi in 350mila. Elisa e Guè Pequeno al Concertone diretto da Mastrangelo : Annunciata la candidatura della taranta e della pizzica a patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco. L'evento del 24 agosto in diretta su Rai2

Gué Pequeno parla dell'occhio chiuso : 'Mamme di bambini con la ptosi mi chiedono consigli' : Quello di Gué Pequeno è sicuramente uno dei nomi più caldi della scena rap (in gran fermento nell'ultimo periodo) insieme a Salmo, che con il resto del Machete Crew ha annunciato l'imminente pubblicazione del Machete Mixtape 4, prevista per il prossimo 5 luglio, Marracash, che ha da poco iniziato a fornire le prime concrete informazioni sul suo prossimo album, che conterrà un feat con la rivelazione Massimo Pericolo, e Sfera Ebbasta, fresco ...

Gué Pequeno commenta la promozione del Machete Mixtape 4 : 'Trovate social per fare hype' : Ieri 24 giugno è stato annunciato ufficialmente il quarto capitolo del Machete Mixtape, noto anche con la sigla 'MM4', il disco sarà disponibile a partire dal prossimo cinque luglio sulle piattaforme di streaming, oltre che sui digital stories ed ovviamente in formato fisco. L'annuncio ufficiale è stato preceduto da una serie di indizi lasciati sui social, in primis da Salmo, ma anche da tutti gli altri membri del Machete Crew. La promozione del ...

Gué Pequeno : la mia vita spericolata (senza una donna) : Nel sabato del villaggio di Gué Pequeno non c’è nessuna donzelletta che vien dalla campagna, ma 2 milioni 431 mila 367 ascoltatori mensili di Spotify, numero che lui legge sul cellulare con una certa soddisfazione e quel filo di ansia che accompagna – racconta – i giorni che precedono l’uscita di ogni suo disco. «Sono questi i momenti più belli, quelli in cui niente è ancora successo. Poi, arriva la realtà». Di realtà in trentotto anni di vita e ...

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%) - Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 20 giugno 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.612.000 spettatori pari al 13.02% di share, nel primo episodio, e 2.220.000 spettatori pari al 14.02% nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – l’ultima puntata All Together Now ha raccolto davanti al video 2.710.000 spettatori pari al 19.12% di share (After Show di 4 minuti: ...

Il Sinatra del rap - su Rai 2 il concerto di Gue Pequeno alle 23.00 in versione integrale : E' stato un grande evento live, quello che a marzo, in un Forum di Assago completamente sold out, ha celebrato la carriera di uno dei rapper più influenti in Italia, punto di riferimento assoluto nel suo genere: Gué Pequeno, coach dell'ultima edizione di The Voice of Italy, condotta da Simona Ventura. "Il Sinatra del Rap”, il re-live del concerto, in onda stasera, giovedì 20 giugno alle 23.00 su Rai2, farà rivivere al grande pubblico le ...

