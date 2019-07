Gran Bretagna | Johnson sempre più vicino a succedere alla May

Atletica - Europei Under20 2019 : il medagliere. Una super Italia seconda dietro la Gran Bretagna : Si chiude una rassegna da record per l’Italia dell’Atletica under 20 che agli Europei di categoria centra la seconda posizione nel medagliere finale con ben 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi, per un totale di 11 medaglie che la pongono al secondo posto anche come numero di medaglie vinte. In testa la Gran Bretagna con 6 ori e complessivi 15 podi. IL MEDAGLIERE DEGLI Europei UNDER 20 DI Atletica # Paese O A B Tot. 1 Gran ...

Phoebe - malata di leucemia a un anno! Si cercano donatori di cellule staminali in Gran Bretagna : Come successo nei mesi scorsi in Italia per il piccolo Alex, anche la Gran Bretagna si è mobilitata per salvare la vita a una bambina malata: si tratta della piccola Phoebe Ashfield, di appena un anno, affetta da una leucemia linfoblastica acuta. La bimba ha bisogno di un donatore di cellule staminali per un trapianto e in 600 lo scorso weekend si sono recati in due centri specializzati nelle West Midlands per effettuare tamponi per la ...

Gran Bretagna-Iran - Grace 1 : si va verso una soluzione? : Gran Bretagna-Iran, Grace 1: si va verso una soluzione? Era stata sequestrata due settimane fa, mentre veleggiava nei pressi di Gibilterra. Ora, la Grace 1, la petroliera che ha fatto scattare il contenzioso fra Regno Unito e Iran potrebbe essere rilasciata dal porto della piccola enclave britannica. A comunicarlo è stato il Segretario di Stato britannico per gli affari esteri e del Commonwealth Jeremy Hunt. Quest’ultimo lo ha ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina ancora oro nel sincro 10m uomini - Russia e Gran Bretagna completano il podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani per altre emozioni in questi Mondiali 2019 in Corea del Sud. 15.10: Doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo per i cinesi: 93.63 e chiusura con 486.93. Un punteggio pazzesco per Chen e Cao che dunque si confermano campioni del mondo e permettono alla Cina di ottenere l’ennesimo successo in questa rassegna, ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo cinque rotazioni - Russia e Gran Bretagna distanti nel sincro 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58: Doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo: 77.76 per loro che, giovanissimi, ottengono 412.62. Grandissima prova 14.57: Doppio e mezzo indietro con doppio avvitamento e mezzo per gli armeni, che iniziano l’ultima rotazione: 79.92 lo score e il totale alla fine è 372.48. 14.55: Quadruplo e mezzo avanti raggruppato per i cinesi: 92.13 per loro che continuano su punteggi ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo quattro rotazioni - Russia e Gran Bretagna distanti nel sincro 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: Triplo e mezzo indietro carpiato per gli armeni che aprono la quinta rotazione: 56.16 e 292.56 per loro che non realizzando un Gran tuffo 14.40: Chiudono la quarta rotazione i cinesi con il triplo e mezzo indietro carpiato: 97.20, lo stesso score dei britannici! 300.84 per la Cina che continua a dominare, davanti alla Gran Bretagna e alla Russia. 14.39: Triplo e mezzo indietro carpiato ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cina in vetta dopo le due rotazioni - Russia e Gran Bretagna inseguono nel sincro 10m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato per i messicani: 76.50 per loro e 170.70 il totale (terza posizione complessiva) 14.20: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Germania: 56.64 per i tedeschi che sbagliano il tuffo e 157.44 il totale (settimo posto) 14.19: Triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato anche per la Corea del Sud: 63.36 e 157.56 per i ...

Rugby a 7 femminile - preolimpico Kazan 2019 : Gran Bretagna ai Giochi - al torneo di ripescaggio Russia e Francia : Oggi è terminato a Kazan, in Russia, il torneo continentale di qualificazione olimpica di Rugby a 7 femminile, che ha assegnato alla Gran Bretagna, in virtù del successo dell’Inghilterra, un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due a Russia e Francia all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che metterà in palio l’ultimo pass. L’Italia chiude al settimo posto, battuta nei quarti di finale dalla Russia e poi ...

Rugby a 7 - preolimpico Colomiers 2019 : Gran Bretagna ai Giochi - Francia ed Irlanda al torneo di ripescaggio : Oggi si è concluso a Colomiers, in Francia, il torneo europeo di qualificazione olimpica di Rugby a 7, rassegna che ha dato alla Gran Bretagna, grazie al successo dell’Inghilterra, il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e a Francia ed Irlanda due posti all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia chiude al settimo posto, battuta nei quarti proprio dall’Inghilterra, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton padrone assoluto. Mondiale già deciso - Bottas unico rivale…non credibile : Superiorità tecnica devastante quella messa in mostra dalla Mercedes in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, con la scuderia di Brackley che ha conquistato quest’oggi la settima doppietta stagionale su dieci tappe disputate. Con un dominio di questa portata, la Mercedes ha già messo in cassaforte il sesto titolo iridato costruttori di fila nell’era ibrida e dunque i riflettori sono puntati sulla lotta interna tra Lewis ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Charles Leclerc - il mago dei sorpassi. Il ferrarista dà spettacolo con manovre da fenomeno : Il GP di Gran Bretagna 2019 di F1 si è concluso con il quarto podio consecutivo per Charles Leclerc, che sta iniziando a portare a casa, oltre agli applausi, anche parecchi risultati di peso ai quali manca ormai solamente la vittoria. Durante tutto l’arco del weekend il pilota monegasco della Ferrari ha performato al meglio spingendo la sua vettura oltre il limite fin dalla sessione di sabato mattina, continuando con una qualifica di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - è una crisi senza fine. Il tamponamento a Verstappen il “sigillo” di un fine settimana disastroso : Era il 22 luglio 2018. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania. Era pronto, prontissimo a vincere davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno. Al giro 51, tuttavia, il ferrarista esce di pista con il sopraggiungere della pioggia alla curva Sachs andando a rovinare tutto e lasciando via libera al successo di Lewis Hamilton che scattava dalla 14esima casella della ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Ferrari bocciata. Strategie discutibili - soste ai box non eccelse e latenti problemi di aerodinamica : E anche il GP di Gran Bretagna 2019, decimo round del Mondiale di F1, è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Una gara che ha sconfessato tutti i sostenitori della “Formula noia” perché a Silverstone quest’oggi si è visto il vero Motorsport: duelli all’ultimo sangue, prestazione pura e Strategie ai box. Gli ingredienti per godere di un Grande spettacolo ci sono stati tutti, in un contesto di Grande ...

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Highlights e sintesi della gara. Sorpassi ed incidenti a ripetizione : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale F1. A Silverstone è andata in secna una gara estremamente appassionante e avvincente, uno spettacolo davvero di lusso condito da tantissimi Sorpassi e incidenti a ripetizione che hanno sicuramente divertito gli appassionati. Hamilton ha dovuto battagliare inizialmente col compagno di squadra Valtteri Bottas, ha sorpasso il finlandese ma poi ha subito un controsorpasso prima ...