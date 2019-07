Governo | Toninelli a Salvini | “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong”

**Governo : Bugani contro Toninelli - 'scempio su passante Bologna'** : Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "A Toninelli chiedo di seguire i nostri obiettivi e di fermare questo scempio". Così Max Bugani, capogruppo M5S in Comune a Bologna, volto storico del Movimento -frontman di alcune edizioni di Italia 5 Stelle- e vice capo della segreteria particolare del vicepremier Luigi

**Governo : Bugani contro Toninelli - ‘scempio su passante Bologna’** : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – “A Toninelli chiedo di seguire i nostri obiettivi e di fermare questo scempio”. Così Max Bugani, capogruppo M5S in Comune a Bologna, volto storico del Movimento -frontman di alcune edizioni di Italia 5 Stelle- e vice capo della segreteria particolare del vicepremier Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, attacca frontalmente il ministro alle Infrastrutture. Bugani oggi è stato protagonista di un duro ...

Danilo Toninelli licenzia l'unico tecnico del Ministero favorevole alla Tav : vuole la crisi di Governo : L'ultima mossa del ministro Danilo Toninelli, che Matteo Salvini vorrebbe sostituire al più presto, è stata quella di licenziare Pierluigi Coppola, l'unico tecnico favorevole alla Tav che, appunto, si era dissociato dalla valutazione negativa sull'alta velocità Torino-Lione elaborata dalla commissio

Governo : Molinari - ‘Toninelli ministro del no - assurda difesa Conte’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “No alla Tav. No alla Tav veneta. No alla Pedemontana. No al Piano crocieristico della laguna di Venezia. No al nodo Firenze alta velocità. E ora anche con il NO alla Gronda, la misura è davvero colma. Toninelli è il ministro del NO ed è incomprensibile che il premier Conte prenda le sue parti quando sa bene che il Paese ha bisogno di ripartire e non di essere bloccato per paura di sbagliare”. ...

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e Toninelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il Governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico (3) : (AdnKronos) – Cedere il Mit alla Lega, però, fa paura, perché è in quel ministero che si giocano molte partite fondamentali per il M5S: la Tav e Autostrade, solo per citarne due. Ma il Movimento è all’angolo: a Strasburgo ha giocato bene le sue carte -come la vicepresidenza del Parlamento Ue a Fabio Massimo Castaldo e i voti ‘salvifici’ a von der Leyen che li ha riscattati dalla temuta irrilevanza- ma a Roma le ...

Governo : crisi superata - prende corpo ipotesi rimpasto - Toninelli in bilico : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Il fantasma della crisi di Governo non sembra più aleggiare sui tetti di Palazzo Chigi, ma un altro, in queste ore, sembra prenderne il posto: è quello del rimpasto, un ‘rimetter mano’ alla squadra di Governo di cui si parla da tempo, ma finora mai andato in porto. La convinzione, tra i ministri grillini, è che dopo aver fatto il passo indietro sul commissario Ue in quota leghista, Matteo ...

Boschi si scaglia contro il Governo e Toninelli : 'Basta cambiare Ministro' (VIDEO) : Attorno alla questione cantieri si sta sviluppando buona parte del dibattito politico delle ultime ore. La Lega, com'è noto, auspicava che da subito si potesse dare il là a tante opere che aspettano di essere avviate a completate. Sulla stessa lunghezza d'onda c'erano e ci sono buona parte delle opposizioni che, per una volta, si allineano al pensiero del Carroccio. Tra questi c'è il Partito Democratico che, con un'intervento di Maria Elena ...

Rimpasto di Governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Governo - Toninelli e l’ipotesi di un rimpasto : “Disponibile al passo indietro? Ho tanto lavoro da fare” : “Se sono disponibile a un passo indietro considerate le voci di rimpasto sul mio conto? Ho tanto lavoro da fare“. Taglia corto così Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le indiscrezioni che si rincorrono da settimane sulla sua possibile sostituzione, considerate le tensioni con la Lega, dopo i rapporti di forza cambiati nel Governo tra M5s e Carroccio con il voto di Europee e amministrative. ...

Il rimpasto di Governo potrebbe riguardare Toninelli - Trenta e Grillo : Dopo la telefonata di alcuni giorni fa, ieri anche l'incontro. Un'ora. Per guardarsi negli occhi e ricominciare a parlarsi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono rivisti. Per discutere di tasse e di Europa, per avvisare un dialogo costruttivo ma senza sconti. Così, nella linea dura con Bruxelles, M5s e Lega rinserrano i ranghi. Ufficialmente “di rimpasto non vogliono parlare, ma hanno avviato la riflessione su alcuni cambi nel governo con ...

Governo - ma quale crisi : a Lega e M5s cambiare non conviene - rischia solo Toninelli : Il Governo va avanti: c'è così la conferma che le "liti" delle scorse settimane altro non erano che mera campagna elettorale...

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo Governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Governo - Toninelli a Radio24 : “Sblocca cantieri? Da Salvini il più grande No in un anno di lavoro” : “A Salvini che dice che non vuole far cadere il Governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo” tecnico sullo sblocca cantieri, “la campagna elettorale è finita”. Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato a Radio24 commenta in diretta le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di di voler fare cadere l’esecutivo ma che “il Governo è pagato per fare”. Per ...