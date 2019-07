Governo | Salvini | “Futuro? Siamo nelle mani di Dio Non ho appuntamenti con Di Maio”

Governo - Toninelli a Salvini : “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong” : “dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è Come dire a Salvini che è il ministro che non blocca le Ong”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Caltanissetta per incontrare le imprese che lavorano nel cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti, ha replicato a distanza al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Io ...

Governo - per ora è solo crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...

Roberto Maroni a Libero : "Perché Matteo Salvini non farà cadere ora il Governo. Ma c'è già la data del voto" : Presidente Maroni non giriamoci intorno, secondo lei il governo sta per cadere sull' autonomia? «Beh, stiamo parlando di un tema molto importante sia per i presidenti di Regione che per un governo a trazione leghista... Ragionando nell' ottica della politica che ho conosciuto io, direi che non c' è

Gué Pequeno : "Il successo della trap? Tutto è possibile. C’è Salvini al Governo" - : Sandra Rondini Per il rapper milanese il successo della trap tra i ragazzini, con i genitori che invece di stare attenti ai testi hard delle canzoni, li accompagnano ai concerti, è il segno di come in Italia Tutto possa accadere “Grazie ai ragazzini è diventato accettato e accettabile che nelle canzoni si parli di drog, fig*e e soldi. Quando lo facevamo coi Club Dogo, anni fa, ci insultavano. Adesso mi mettono in braccio i figli e mi ...

Tav - nuovo scontro nel Governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Governo - l’ultimatum di Matteo Salvini : “Abbiamo aspettato troppo - pronti ad andare avanti da soli” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, lancia un ultimatum al Governo, soprattutto a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: "Siamo al Governo solo e soltanto per fare le cose importanti. Se non riusciamo andremo avanti da soli, ma non ci fermiamo. Abbiamo aspettato anche troppo".Continua a leggere

Salvini : "Non accettiamo un noIl Governo passa dalle Autonomie" : Si apre una settimana che potrebbe aprire la crisi di governo. E questa volta, a giudicare dalle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, non sono semplici battibecchi per tenere viva l'attenzione mediatica sull'esecutivo e tenere in un cono d'ombra l'opposizione. Segui su affaritaliani.it

Salvini scarica i grillini : non accetterò più un minuto di stare al Governo con chi dice no : Matteo Salvini torna ad evocare la crisi di governo spiegando di essere al governo “solo e soltanto per fare le

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...