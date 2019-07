Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sblocco del telefono

Google Home Mini a 9 - 99 euro : MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo : Google Home Mini in offerta a 9,99 euro da MediaWorld, l'azienda sta inviando dei codici sconto per acquistare anche oggi il prodotto allo stesso prezzo. L'articolo Google Home Mini a 9,99 euro: MediaWorld invia codici sconto per acquistarlo proviene da TuttoAndroid.

Google promette che i titoli acquistati su Stadia saranno vostri per sempre : Sulla carta Google Stadia potrebbe davvero rivoluzionare il mondo del gaming, tuttavia più passano i mesi e più aumentano i dubbi degli utenti, che giustamente vogliono vederci chiaro prima di valutare l'acquisto di un servizio di cui non è nemmeno prevista una beta.Come riporta IGN, molto utenti si sono infatti chiesti se i giochi acquistati saranno disponibili per sempre o se in qualche modo saranno presenti delle limitazioni, secondo il capo ...

Controllate le email - Google sta regalando coupon per acquistare i Pixel 3a : Google sta regalando ad alcuni utenti dei codici sconto esclusivi che permettono di risparmiare 25 euro sull'acquisto di un Pixel 3a o di un Pixel 3a XL. L'articolo Controllate le email, Google sta regalando coupon per acquistare i Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia : Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a : Google vuole continuare a spingere i nuovi arrivati, Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, e così rilancia la promozione con Google Home Mini per chiunque ne acquisterà uno entro il 19 giugno 2019. L'articolo Google rilancia: Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a proviene da TuttoAndroid.

Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia - acquistabile dal 12 giugno : Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia, dove sarà acquistabile a partire dal 12 giugno a 129 euro. L'articolo Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia, acquistabile dal 12 giugno proviene da TuttoAndroid.