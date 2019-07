Golf | PGA Tour 2019 | Jim Herman vince il Barbasol Championship su Kelly Kraft e Sepp

Golf - PGA Tour 2019 : Jim Herman si conferma al comando del Barbasol Championship al termine del terzo giro : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Barbasol Championship 2019, appuntamento del PGA Tour che si svolge sul percorso del Keene Trace Golf Club di Nicholasville, in Kentucky (Stati Uniti d’America) e che rappresenta un’alternativa per coloro che non sono riusciti a centrare la qualificazione all’Open Championship. Lo statunitense Jim Herman (-24), un successo in carriera sul massimo circuito americano (Shell ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jim Herman vola al comando del Barbasol Championship dopo due round : Il PGA Tour è di scena in Kentucky per il Barbasol Championship (montepremi 3,5 milioni di dollari), evento alternativo al The Open Championship nato nel 2015. Sul percorso par 72 del Keene Trace Golf Club di Nicholasville (Kentucky, Stati Uniti) dopo i primi due round guida la classifica Jim Herman. L’americano recupera svariate posizioni grazie ad una tornata da -7 (8 birdie, 1 bogey) volando ad un complessivo -14 (130 colpi). Seconda ...

Golf - PGA Tour 2019 : J.T. Poston guida la leaderboard del Barbasol Championship al termine del primo round : Il PGA Tour è di scena in Kentucky per il Barbasol Championship (montepremi 3,5 milioni di dollari), evento alternativo al The Open Championship nato nel 2015. Sul percorso par 72 del Keene Trace Golf Club di Nicholasville (Kentucky, Stati Uniti) al termine del primo round guida la classifica J.T. Poston. L’americano svetta con lo score di -10 (62 colpi, 11 birdie-1 bogey), una lunghezza meglio del canadese Nick Taylor. Chiude il podio ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dylan Frittelli contiene la rimonta di Russell Henley - vince il John Deere Classic e vola al British Open : Prima vittoria sul PGA Tour per Dylan Frittelli, che a 29 anni si prende una doppia soddisfazione: questo successo in rimonta al John Deere Classic e il biglietto per l’Open Championship che si aprirà giovedì al Royal Portrush. Il sudafricano, con un ultimo giro in -7 e un complessivo -21 (263 colpi, 66 68 65 64), precede Russell Henley, secondo pur con uno straordinario -10 che gli consente di risalire 23 posizioni (totale di -19) e ad ...

Golf - PGA Tour 2019 : Roberto Diaz al comando del John Deere Classic al termine della prima tornata : La carovana del PGA Tour si sposta in Illinois per dar vita all’edizione 2019 del John Deere Classic (montepremi 6 milioni di dollari). La kermesse statunitense si svolge sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti) dal lontano 1971 quando era soltanto una competizione satellite. Divenuto ufficiale dall’anno successivo il John Deere Classic è ormai un appuntamento abituale dell’estate Golfistica ...

Golf - PGA Tour 2019 : Michael Kim difende il titolo al John Deere Classic - ultimo torneo prima dell’Open Championship : Settimana particolare per il massimo circuito Golfistico statunitense che si sposta presso il TPC Deere Run nella regione di Silvis, in Illinois, per il John Deere Classic 2019, tradizionale appuntamento che anticipa di una settimana il British Open, quarto ed ultimo Major della stagione. La maggior parte delle stelle del PGA Tour hanno già raggiunto la Gran Bretagna e prenderanno parte allo Scottish Open per cominciare a prendere confidenza ...

Golf - PGA Tour 2019 : Bryson DeChambeau raggiunto al comando da Matthew Wolff e Collin Morikawa nel terzo giro del 3M Open : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 3M Open 2019, prima edizione dell’appuntamento che appartiene al circuito del PGA Tour e che si svolge sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota (Stati Uniti d’America). Movimenti significativi nelle prime posizioni della classifica nel corso del terzo giro: lo statunitense Bryson DeChambeau, uno dei giocatori più titolati in gara nel fine settimana, è stato raggiunto al comando ...

Golf - PGA Tour 2019 : Bryson DeChameau vola al comando del 3M Open al termine del secondo round : Il PGA Tour scopre per la seconda settimana consecutiva un nuovo torneo. Dopo il Rocket Mortgage Classic è il turno del 3M Open (montepremi 6,4 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del TPC Twin Cities di Blaine (Minnesota, Stati Uniti). Al termine del secondo round è Bryson DeChambeau a guardare tutti dall’alto verso il basso. L’americano piazza un sontuoso -9 siglando 9 birdie e vola in vetta con lo score ...

Golf - PGA Tour 2019 : Scott Piercy chiude in vetta il primo round del 3M Open : Il PGA Tour conosce per la seconda settimana consecutiva un nuovo torneo. Dopo il Rocket Mortgage Classic è il turno del 3M Open (montepremi 6,4 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del TPC Twin Cities di Blaine (Minnesota, Stati Uniti). Al termine del primo round guida la classifica Scott Piercy. L’americano comanda la leaderboard con lo score di -9 (63 colpi), due lunghezze meglio del nipponico Hideki Matsuyama ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brooks Koepka - Patrick Reed e Phil Mickelson illuminano la prima edizione del 3M Open in Minnesota : Dopo l’esordio del Rocket Mortgage Classic della scorsa settimana, con la sorprendente vittoria di Nate Lashley, il PGA Tour si appresta a vivere il secondo debutto consecutivo con il 3M Open 2019. La prima edizione del torneo inedito si svolgerà sul percorso del TPC Twin Cities di Blaine, in Minnesota (Stati Uniti d’America), sede nelle ultime stagioni di uno degli appuntamenti più importanti del PGA Tour Champions, e vedrà in gara diverse ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley non trema nell’ultimo giro e si aggiudica la prima edizione del Rocket Mortgage Classic : Si conclude con il sorprendente successo dello statunitense Nate Lashley il quarto ed ultimo giro del Rocket Mortgage Classic 2019, prima edizione del torneo andato in scena sul percorso del Golf Club di Detroit, in Michigan (Stati Uniti). Il 36enne originario del Nebraska e cresciuto alla University of Arizona ha completato un vero e proprio capolavoro guidando la classifica generale sin dal termine del primo giro e firmando la prima vittoria ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley piazza l’affondo al Rocket Mortgage Classic - Patrick Reed prova la rimonta : E’ Nate Lashley il grandissimo protagonista dell’edizione d’apertura del Rocket Mortgage Classic. A Detroit, in questo torneo al proprio debutto sul PGA Tour, il trentaseienne del Nebraska ha un passo che nessuno appare in grado di reggere, e guida con -23 dopo aver effettuato il terzo giro in 63 colpi, gli stessi del primo. Potrebbe essere la sua prima vittoria sul Tour americano, oltre che tra le maggiori sorprese di questo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley si conferma al comando del Rocket Mortgage Classic al termine del secondo round : Continua senza intoppi il fine settimana di PGA Tour. I Golfisti del circuito professionistico più ricco sono alle prese con una delle novità stagionali. Si gioca infatti il Rocket Mortgage Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari), che per la prima volta si affaccia sulle scene Golfistiche internazionali. Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti) Nate Lashley si conferma al comando della leaderboard anche al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashlay svetta al termine del primo round del Rocket Mortgage Classic : Tempo di novità nel PGA Tour. I Golfisti del circuito professionistico più ricco scoprono infatti un nuovo torneo. Spazio al Rocket Motgage Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari), che per la prima volta si affaccia sulle scene Golfistiche internazionali. Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti) al termine del primo round comanda la leaderboard Nate Lashley. L’americano guida la classifica con lo ...