Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Andrea Conti Figlio di Mariouno dei più importanti cantautori, compositori e produttori in Italia,si racconta a cuore aperto. Ma non chiamatelo figlio di papà, 28 anni, è il figlio del compositore, musicista, cantautore, produttore, arrangiatore e talent-scout Marioche ha alle spalle 50 anni did'autore.senior ha segnato laitaliana con successi come “Vita” per Dalla e Morandi, “E la luna bussò’” di Loredana, “Stella Gemella” di Eros Ramazzotti e tanti altri. Era inevitabile chevolesse seguire le orme del padre, soprattutto nella produzionele. Circondato da grandi artisti, tantae con un padrino d'eccezione come Mogol,è totalmente proiettato nel mondo della. Il padre festeggia proprio quest'anno 50 anni di carriera esta lavorando con lui per le prossime uscite ...

Italia_Notizie : Giulio Lavezzi: 'Musica, risate e canzoni con le zie Vanoni e Bertè' -