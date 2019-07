Giulia Salemi | I reality non sono solo finzione

Giulia Salemi confessione : “I reality non sono finti perché ho incontrato lui” : Grande Fratello news, Giulia Salemi parla dei reality show: nessuna finzione Giulia Salemi ricorderà sempre col sorriso la sua avventura al Grande Fratello Vip. Anche se l’amore con Francesco Monte è giunto al capolinea. Grazie al reality show di Canale 5, ha conosciuto delle persone speciali, con le quali si incontra spesso: tra i suoi […] L'articolo Giulia Salemi confessione: “I reality non sono finti perché ho incontrato ...

Francesco Monte dopo essere stato accusato del tradimento a Giulia Salemi : 'Non fa per me' : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta al capolinea ormai da qualche mese, ma i motivi che hanno portato i due ragazzi a dirsi addio non sono ancora del tutto chiari. In un primo momento si era parlato di un presunto tradimento da parte dell'ex tronista di Uomini e donne nei confronti di Giulia, ma lui stessi ha più volte smentito l'accusa. Eppure in queste ore il settimanale 'Spy' ha avuto modo di ascoltare delle persone ...

Gli amici di Giulia Salemi rispondono a Monte : "Lei ne è certa - Francesco l'ha tradita" : Ancora scintille tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo che la storia tra i due, nata tra le mura del Grande Fratello, si sia interrotta qualche settimana fa, appena prima che Francesco partisse per Ibiza e Formentera con la sua nuova fiamma.E se soltanto pochi giorni fa Monte dichiarava online che non accetterebbe mai un tradimento da parte della sua compagna, così come lui per primo non tradirebbe mai perché è una cosa che non concepisce, ...

Giulia Salemi : “Francesco Monte mi ha spezzato il cuore” - sarebbe certa del tradimento : Il settimanale Spy ha contattato le persone vicine a Giulia Salemi, amici cari ai quali l’influencer italo - persiana avrebbe rivelato di essere certa del tradimento di Francesco Monte con Isabella De Candia, modella con la quale fa coppia fissa da qualche settimana. Quella notizia le avrebbe spezzato il cuore, al punto da ridurla al silenzio.Continua a leggere

Giulia Salemi tradita da Monte? Francesco smentisce - ma qualcosa non torna : “Francesco, mi hai spezzato il cuore: ora ricomincio da me”. Dopo che Francesco Monte, l’uomo con il quale sognava di passare tutta la vita, ha ufficializzato la nuova storia d’amore con la modella Isabella De Candia, l’influencer si è chiusa nel silenzio più totale. “Spy” ha parlato con le persone a lei più vicine e ha scoperto che il suo dolore nasce non solo dalla delusione ma anche per la consapevolezza di essere stata tradita. Tutti i ...

Giulia Salemi - la versione di Spy contraddice Monte : “Tradimento” : Giulia Salemi, la versione di Spy contraddice Francesco Monte. Sentite le persone più vicine all’influencer: “Tradimento” La fine della love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua a tenere banco nella cronaca rosa del Bel Paese. Il motivo è semplice: la versione data dall’ex tronista pugliese non combacia con quanto scritto da alcune riviste, […] L'articolo Giulia Salemi, la versione di Spy contraddice ...

Giulia Salemi parla della sua vita privata e confessa : “Mai una gioia” : Giulia Salemi è ancora single dopo l’addio a Francesco Monte. L’indizio Giulia Salemi al momento sarebbe ancora single dopo la fine della storia con Francesco Monte. Ieri sera l’influencer ha festeggiato la laurea di Martina Hamdy. La modella, conosciuta al Grande Fratello Vip, è diventata una sua grande amica. Durante le festa in piscina Giulia Salemi ha ripreso su Instagram i baci tra la meteorina e il fidanzato per poi ...

Francesco Monte minacciato per l'addio a Giulia Salemi : «Su Instagram mi scrivono che vogliono aggredirmi con l'acido» : Francesco Monte sta trascorrendo le vacanze assieme alla nuova fidanzata Isabella De Candia e, con la nuova stagione televisiva, finalmente abbandonerà il mondo dei reality per tornerà...

Francesco Monte : “Mai tradito Giulia Salemi - non lo avrei mai fatto. Gli insulti feriscono” : Francesco Monte, oggi legato alla modella Isabella De Candia, nega di avere dato inizio alla sua nuova relazione mentre era ancora fidanzato con Giulia Salemi. “Attaccamento morboso alla coppia” denuncia il concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show “Mi da fastidio essere definito un traditore, non lo avrei mai fatto”.Continua a leggere

Francesco Monte rompe il silenzio sulla Salemi : 'Non ho mai tradito Giulia' : In questi giorni, uno tra gli argomenti maggiormente in voga sul web è la rottura tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro rottura è stata alquanto inaspettata e improvvisa: proprio per questo motivo, molte persone hanno pensato che potesse esserci di mezzo un tradimento. Considerando il modo in cui i diretti interessati hanno reagito alla cosa, è stato molto più facile ipotizzare un tradimento da ...

Giulia Salemi - Francesco Monte ribadisce : “Non l’ho mai tradita” : Francesco Monte non ha mai tradito Giulia Salemi: le sue parole Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati qualche tempo fa, ma i fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione, inventando curiose teorie sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio. In molti sospettano che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia tradito Giulia, anche se Monte ha smentito più di una volta questa voce, ma nonostante ciò in molti ...

Francesco Monte conferma la sua nuova fiamma : Isabella De Candia. Giulia Salemi ride e se ne infischia : Finalmente arriva la conferma proprio da Monte, ecco la sua nuova fidanzata: Isabella De Candia Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato … Continue reading Francesco Monte conferma ...

Francesco Monte e Isabella De Candia fidanzati/ Giulia Salemi a pranzo con... : Francesco Monte e Isabella De Candia, è amore: su Instagram arriva la prima foto di coppia mentre l'ex tronista svela quando è nata la storia.

Gf Vip - Giulia Salemi lungo post su Instagram : "Un milione di delusioni - un milione di lacrime" : L'ex gieffiena ringrazia i suoi follower a quota un milione e le parole dell'italo-persiana non sembrano scelte a caso.