Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Sono finite le nostre indagini, ma la corruzione è proseguita”. Per, componente del pool di Mani Pulite, le inchieste della procura di Milano negli Anni Novanta non sono riuscite a cambiare radicalmente il sistema. L’ex magistrato lo ha spiegato all’ingresso della camera ardente del procuratore Francesco Saverio, scomparso sabato, che coordinò il lavoro dei magistrati su Tangentopoli: “Secondo me va constatato che sono finite le nostre indagini ma la corruzione in questo Paese è proseguita con caratteristiche diverse ma c’è sempre”, ha detto. “Noi dovevamo perseguire i reati mafine esistono delle contraddizioni. Tra la cultura generale e la legge necessariamente perde la legge”, ha spiegato. Il famoso “resistere, resistere, resistere”, pronunciato dain occasione ...

GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Gherardo Colombo: “Il ‘resistere’ di Borrelli era un invito a rivolgersi alla Costituzione. Tangentopoli è finita, non… - fattoquotidiano : Gherardo Colombo: “Il ‘resistere’ di Borrelli era un invito a rivolgersi alla Costituzione. Tangentopoli è finita,… -