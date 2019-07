Game of Thrones | l' ultimo panel del Comic-Con senza spoiler

His Dark Materials - ancora fantasy per Hbo dopo Game of Thrones : dopo Game of Thrones arrviano His Dark Materials: Hbo ha programmato perfettamente i tempi scenici della nuova serie fantasy mostrando con il primo teaser le immagini inedite dello show tratto dalla celebre – soprattutto nel mondo anglosassone ma pubblicata anche in Italia da quelli della Salani – Queste oscure materie firmata da Philp Pullman. Il primo volume della trilogia (che recentemente ha avuto anche un quarto libro) dal ...

Tutte le nomination agli Emmy 2019 - il record di Hbo con Game of Thrones : Chiude in bellezza Game of Thrones salutando il pubblico con 32 nomination per gli Emmy, gli Oscar dedicati alla tv, ma è tutta la Hbo ha trionfare incassando 137 cadidature, un vero record per una rete in una sola stagione. Un successo che eclissa l’ottimo risultato di Netflix che nel 2018 era riuscito a spezzare il suo tradizionale dominio. La piattaforma regina dello streaming si è fermata a 117 nomination complessive. Al terzo posto ...

Nomination Emmy 2019 - dominano Game of Thrones - Chernobyl e When They See Us - peggio del previsto Pose e This Is Us : L'attesa è finita. Dopo mesi di speculazioni, previsioni e calcoli strategici su chi meritasse o meno di finire nella rosa di candidati, ecco le Nomination agli Emmy 2019, presentate da D'Arcy Carden e Ken Jeong direttamente dal Saban Media Center di North Hollywood. Anche quest'anno la competizione si prospetta molto interessante, grazie all'inevitabile scontro fra le produzioni più attese e quelle capaci di sovvertire i pronostici ...

Game of Thrones - Martin rivela cinque nuovi dettagli sul prequel : Game of Thrones prequel, George R.R. Martin rivela cinque dettagli sul prequel attualmente in produzione per HBO.Game of Thrones fa parte ormai del passato, a più di un mese dalla conclusione dell’ottava stagione, gli occhi di tutti i fan sono puntati sul prequel che HBO sta producendo proprio in questi giorni. In un intervista a EW, George R.R. Martin che ha creato questo immerso universo, ha rivelato qualche dettaglio su questo prequel ...

Rifugiati climatici - le migrazioni moderne come Game of Thrones : Esiste un popolo da molti considerato selvaggio. Esiste un popolo al cui interno diversi gruppi sono in perpetua lotta tra di loro. Esiste un popolo fiero e indipendente, ma che, per forza di cose, è costretto a oltrepassare la Barriera e lasciare le terre a cui sembra essere relegato. Esiste un popolo abituato a stare “al di là” e che sembra tanto più distante quanto immediatamente prossimo. No, non stiamo parlando dei Bruti e la Barriera non è ...

La sigla di Game of Thrones con i castelli semoventi riprodotti in Lego : https://www.youtube.com/watch?v=WEzRCh9GqkQ L’ultimo episodio dell’ottava, secondo molti discutibilissima stagione di Game of Thrones ha ormai messo la parola fine da qualche settimana a quella che per molti è stata la serie più rappresentativa degli ultimi 10 anni di piccolo schermo. Ma i progetti ispirati alle avventure dei vari Lannister, Targaryen, Stark & co, anche in vista di potenziali spin-off, non sembrano assolutamente ...

