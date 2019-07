Formula 1 – Hockenheim ospita l’11° appuntamento del Mondiale | ORARI e DIRETTE TV di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il circus fa tappa adper il Gran Premio di Germania, undicesimodeldi1 Archiviato il week-end di pausa, la1 sbarca adesso in Germania per l’undicesimodel. Sarà il circuito diil teatro della prossima battaglia tra Mercedes, Ferrari e Red Bull, già impegnate ad affilare le armi in vista della gara di domenica. Occhi puntati su Sebastian Vettel che, davanti al proprio pubblico, tenterà l’assalto alla prima vittoria di questa stagione, provando a riscattare il clamoroso errore dello scorso anno. Si comincia con la conferenza stampa del giovedì, per proseguire poi con il programma di prove libere, qualifiche e gara. Ecco il programma completo: Giovedì 25 luglio Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 26 luglio Ore 11:00 – Prove Libere 1 in ...

marcm1969 : RT @FormulaPassion: La Racing Point prepara la rivoluzione estiva - FormulaPassion : La Racing Point prepara la rivoluzione estiva - sportface2016 : #F1 | #Vettel e la crisi in Rosso, #Seb5 torna a Hockenheim con una ferita aperta -