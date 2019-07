Formigoni lascia il carcere : concessi gli arresti domiciliari

Giacinto_Bruno : RT @Affaritaliani: Formigoni, concessi i domiciliari Ex governatore lascia il carcere - Affaritaliani : Formigoni, concessi i domiciliari Ex governatore lascia il carcere - Affaritaliani : Formigoni, concessi i domiciliari Ex governatore lascia Bollate -

(Di lunedì 22 luglio 2019) La decisione del Tribunale di sorveglianza. Ha una condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Mercoledì aveva ammesso le sue responsabilità. Ora vorrebbe fare volontariato in un convento di suore

Dalla Rete Google News

Il Fatto Quotidiano

Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore, è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo per il crac ...