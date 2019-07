Fit Cisl Lazio | mercoledì contro Governo fermi anche taxi

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – “Chiediamo da tempo e con forza l’attuazione della nuova normativa in tema di trasporto pubblico non di linea, senza ottenere alcuna riposta dalper questo motivo, il compartodella Fit-deladerira’ allo sciopero generale dei trasporti previsto per il prossimo 24 luglio”. Cosi’ il Segretario Generale della Fit-del, Marino Masucci, e Alessandro Atzeni, della Fit-del, aggiungendo che “come un fulmine a ciel sereno, un’interpretativa del ministero dell’Interno ha rimesso in discussione il decreto legge 135/2018: un provvedimento approvato dal Parlamento e accettato dalle parti sociali che, pur presentando elementi di compromesso, reintroduceva regole elementari in un settore devastato dall’abusivismo. Chiediamo aldi non nascondere la testa sotto la sabbia: vanno ...

