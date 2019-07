Firenze | manomessa cabina Tav | “Rogo doloso” Ritardi treni fino a 4 ore Ferrovie

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019)medi di 180 minuti con punte di 240 su tutto il sistema, 42talia (30) e Italo (12) cancellati e soprattutto confusione nelle stazioni: dalle 5 e 40 di questa mattinaa dopo le 8 è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano eCampo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma eper gli accertamenti dell’autorità giudiziaria su tre roghi in unaelettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano. Pesanti le ricadute sul traffico ferroviario in tutta Italia con disagi che proseguiranno anche nel pomeriggio ea tre ore da Termini.talia ha assicurato il rimborso integrale del biglietto per chi rinuncia al viaggio sulla linea interessata dall’incidente, anche suiregionali, e nel pomeriggio annuncia: “Dalle 13.30 è garantito il ...

