Firenze | bomba contro l' agente | anarchici condannati

Firenze - condannati 3 anarchici per la bomba del Capodanno che ferì un artificiere : La corte di assise di Firenze ha condannato 3 dei 4 anarchici accusati del ferimento dell'artificiere Mario Vece, investito dall'esplosione di una bomba la notte di Capodanno 2017 nel capoluogo toscano. I giudici hanno riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali gravissime.Continua a leggere

Bomba Firenze - oggi sentenza per 28 anarchici : si indaga su collegamento con caos treni : Alla base dei disagi che hanno spaccato l'Italia in due per quanto riguarda il trasporto ferroviario ci possa essere una azione dimostrativa da parte di gruppi anarchici collegabile al processo contro le 28 persone ritenute appartenenti alla stessa area anarchica e accusate della Bomba piazzata la notte di Capodanno 2017 e costato il ferimento grave di un artificiere della polizia.Continua a leggere

Mostro di Firenze - la perizia bomba : "Prove false contro Pacciani" : 'La Nazione' pubblica la notizia che le prove contro Pacciani erano false, compresa la cartuccia seminatagli nell'orto da un...