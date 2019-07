Fiorentina | Montella scherza su Chiesa | “Giocherà col Benfica perché…”

Fiorentina - in attesa dell’Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato : ”Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario piu’ forte e impegnativo dei messicani del Chivas”. Vincenzo Montella ai canali ufficiali si prepara per la seconda sfida dell’International Champions Cup, partita che preannuncia spettacolo contro l’Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). ”Adesso vediamo come ci proporremo in quest test piu’ difficile che comunque, al di ...

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...

Nasce la nuova Fiorentina - Montella : “Chiesa resta - porte aperte per De Rossi” : Vincenzo Montella parla dopo la chiusura della prima fase del ritiro della Fiorentina: “Per il mercato serve pazienza, Veretout non viene con noi”.“powered by Goal”Si chiude la prima parte del ritiro della Fiorentina . Parte del gruppo gigliato, quello che comprende tutti i big, lascia infatti Moena e nella giornata di sabato da Milano partirà alla volta degli Stati Uniti dove prenderà parte allaInternational Champions Cup .Vincenzo Montella , ...

Fiorentina - Montella : “Chiesa ha un contratto e non ci risulta voglia andar via. Balotelli?…” : “C’è la volontà da parte di tutti di cambiare, il mio compito è valutare il patrimonio della Fiorentina visto che ci sono giocatori che hanno mercato. Con 4-5 anni in più di esperienza, con vittorie e delusioni, ma sicuramente ora sono molto più sereno”. Così Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa a Moena prima della partenza per la tournée negli USA. Inevitabile parlare del ...

Fiorentina - anche Montella allo scoperto sul futuro di Chiesa : Antognoni nominato club manager e direttore tecnico : “Il presidente Commisso e’ stato chiaro sul futuro di Chiesa, sia privatamente che pubblicamente e questo mi fa molto piacere. Federico e’ un calciatore forte che puo’ crescere e lo fara’ ancora con noi”. Sono le dichiarazioni di Vincenzo Montella ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Moena, sta per iniziare una stagione fondamentale in casa Fiorentina con i viola chiamati a riscattare l’ultima ...

Fiorentina - presentazione del ritiro : le parole di Montella : “Rispetto a quanto avvenuto nella passata stagione abbiamo già’ detto che si ripartiva e si ricominciava. Abbiamo azzerato tutto, i cicli vanno rispettati, c’è un momento in cui vanno vissuti e altri in cui va capito che vanno chiusi. Abbiamo fatto questo, si riparte e io ho tanto entusiasmo“. Queste le parole di Vincenzo Montella nel corso della presentazione del ritiro della Fiorentina a Moena iniziato ...

Fiorentina - Montella dà il benvenuto a Pradé : “Bentornato direttore” : Insieme per molto tempo alla Roma, uno da dirigente e l’altro da calciatore, si sono ritrovati a Firenze nel 2012, ma con ruoli diversi. Per uno, Montella, il ruolo è cambiato da allora, per l’altro, Pradé, è rimasto uguale. Allenatore e direttore sportivo della Fiorentina si ritrovano in Toscana e il tecnico gli dà il benvenuto pubblicamente. “Bentornato direttore. E in bocca al lupo“, ha scritto su Instagram ...

Fiorentina - solito show di Commisso – Montella - Chiesa e un sogno : “Scudetto?” - lui risponde così : Ormai, ogni volta che dichiara qualcosa, è uno show. Rocco Commisso ha riportato molto entusiasmo a Firenze sin dal suo insediamento. Genuinità, sincerità, ironia. L’imprenditore italo-americano ha portato una ventata di novità, ed ha iniziato già le prime mosse da patron. Tra queste, l’ultima in ordine di tempo è la conferma di Montella: sarà ancora lui, ufficialmente, l’allenatore viola nella prossima stagione. Il neo ...

Fiorentina - Commisso conferma Montella come allenatore : “mi ha fatto un’ottima impressione” : Rocco Commisso, neo proprietario della Fiorentina, ha confermato Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fiorentina ha reso nota la conferma di Vincenzo Montella come allenatore per la prossima stagione. “Oggi pomeriggio ho incontrato Vincenzo e mi ha fatto davvero un’ottima impressione. L’ho trovato pieno di entusiasmo e con molta ...