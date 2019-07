Finalmente annunciata l’uscita dell’album di Lana Del Rey | Norman Fucking Rockwell

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Dopo mesi in cui dinessuno sembrava avere notizie certe,è statal'uscita dell'nuovo album diDel Rey, il settimo della sua carriera e il più anticipato sui social da snippet e interi brani. Atteso a marzo, poi rinviato a data da destinarsi - forse per evitare la concorrenza dell'artista della stessa etichetta Billy Eilish - infine sparito dai radar, sembra invece che l'album diDel Rey sia in dirittura d'arrivo. Stavolta non si tratta solo di un'indiscrezione o di una supposizione dei fan, visto che lo ha confermato la stessa popstar: venerdì sera a Valencia, in Spagna, durante un concertoDel Rey ha assicurato che il nuovo disco uscirà in meno di un mese. Agosto è il mese che vedrà il debutto sul mercato discografico mondiale di: la cantautrice statunitense aveva lasciato intendere che ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Finalmente annunciata l'uscita dell'album di @LanaDelRey, #NormanFuckingRockwell - OptiMagazine : Finalmente annunciata l'uscita dell'album di @LanaDelRey, #NormanFuckingRockwell - TechByteSite : Annunciata già da due anni, ecco che finalmente si mostra nel primo trailer la serie Netflix basata sulla saga di T… -