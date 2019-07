FIFA 19 | Nuova carta per Felipe Anderson – SBC Campionato EPL

FIFA - nuova stretta contro il razzismo : Giro di vite della Fifa nella sua tenace lotta contro razzismo e discriminazioni. La federcalcio internazionale ha deciso di sanzionare con maggiore durezza offese e insulti discriminatori negli stadi a tal punto che se l'arbitro sospende le partite per questa ragione perderà a tavolino la squadra dei tifosi responsabili. Il nuovo regolamento disciplinare entra in vigore da lunedì 15 luglio. Fra le ingiurie che verranno considerate ...

FIFA 20 : Il Producer Jeff Antwi parla della nuova modalità Volta : Jeff Antwi, Producer di EA Sports, Rio Ferdinad e Chelcee Grimes parlano della nuova modalità Volta che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. Per la traduzione in italiano attivare i sottotili e dalle impostazioni selezionare lingua italiana. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.