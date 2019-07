Ferrovie | sciopero mercoledì riguarderà anche Rfi e Ferrovienord

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Milano, 22lug. (AdnKronos) – Lonazionale del trasporto di24 luglio interesseràil personale delle infrastrutture ferroviarie di Rfi, dalle 9 alle 17 e dinord, dalle 9 alle 13. “Pur non interessando il personale Trenord, lopotrà causare ritardi, limitazioni e cancellazioni per le corse regionali, suburbane e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express. Non sono coinvolte le fasce orarie di garanzia”, spiega una nota di Trenord. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.L'articoloRfi enord CalcioWeb.

