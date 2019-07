Ferrero compra anche l’azienda danese Kelsen

Ferrero compra Kelsen : 300 milioni di dollari per i biscotti danesi al burro : Il marchio danese Kelsen, produttore dei famosi biscotti al burro, è stato acquisito da una collegata di Ferrero, la holding belga Cht, per 300 milioni di dollari. Il gruppo Kelsen, prima di proprietà della Campbell Soup Company, ha sede in Danimarca ma vende i suoi biscotti in tutto il mondo, fatturando circa 150 milioni di dollari l’anno, e per il gruppo Ferrero è un altro passo verso l’espansione. Gli apprezzatissimi biscotti ...