Fekir atterra a Siviglia | il Betis gli darà 7 milioni netti l’anno

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019)è a, èto. Ha mostrato la sciarpa del. La sua foto sta facendo il giro dei social. È afri sto, scrive As,per le visite mediche e chiudere la trattativa. Il club andaluso pagherà circa 20al Lione.ha il contratto in scadenza nel 2020), perciò la cifra è così bassa. Rimpiazzerà molto probabilmente Giovani Lo Celso. Al giocatore francese, di origine algerina, dovrebbe essere stato offerto un contratto principesco da settea stagione. Per il padre, Mohammed nulla è ancora stabilito né lo sarà prima di giovedì. Sarà sottoposto alle visite mediche. Lo scorso anno Nabilfu a un passo dal Liverpool che stava per acquistarlo a 70. È campione del mondo con la Francia. E ieri è stato avvicinato al Napoli. L'articolo, ilglil’anno ilNapolista.

CalcioNapoli24 : - LuigiLiccardo4 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -