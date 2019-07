Federica Brignone insieme a Gardaland Sea Life Aquarium contro l’inquinamento

Federica Brignone e Gardaland SEA LIFE Aquarium insieme per ripulire fondali e litorale del Lago di Garda : Garda land SEA LIFE Aquarium , da sempre attivo nella sensibilizzazione dei suoi Ospiti al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia dei mari, ha voluto dedicare un’intera giornata alla tematica della responsabilità ambientale coinvolgendo un gruppo di bambini e una figura di spicco nella lotta all’inquinamento, la campionessa olimpica Federica Brignone . Atleta di punta dello sci alpino e fiore all’occhiello della nazionale italiana, Federica è ...

Federica Brignone e Gardaland SEA LIFE Aquarium insieme per ripulire i fondali e il litorale del Lago di Garda : Garda land SEA LIFE Aquarium , da sempre attivo nella sensibilizzazione dei suoi Ospiti al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia dei mari, ha voluto dedicare un’intera giornata alla tematica della responsabilità ambientale coinvolgendo un gruppo di bambini e una figura di spicco nella lotta all’inquinamento, la campionessa olimpica Federica Brignone . Atleta di punta dello sci alpino e fiore all’occhiello della nazionale italiana, Federica è ...

Federica Brignone in sci sott’acqua - la sfida contro la plastica : Otto milioni di tonnellate di plastica. È lo spaventoso numero che, secondo l'Onu, indica la quantità di rifiuti che invaderanno i nostri mari nel 2050, rischiando di avere più plastica che pesci. Un problema drammatico che la campionessa olimpica di sci Federica Brignone, l'unica italiana della storia dello sci a vincere in tre discipline diverse, ha voluto denunciare in "Traiettorie Liquide", la mostra fotografica curata dal fotografo Giuseppe ...