Fanno foto ai bimbi in costume in spiaggia | genitori li beccano | finisce male

FaceApp - allarme sicurezza : che fine Fanno le foto? : Ogni scatto potrebbe essere archiviato nei server e utilizzato. In molti si stanno interrogando sulla questione privacy. Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone FaceApp - l'applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti - è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell'app. Ogni scatto, infatti, potrebbe ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello - la vacanza in barca è hot : i post social sexy Fanno impazzire i fan [FOTO e VIDEO] : Francesca Sofia Novello sexy in barca: la modella italiana, fidanzata di Valentino Rossi, posa in bikini per due scatti mozzafiato Prosegue tra scatti romantici e dediche d’amore la vacanza di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo qualche post social in compagnia della sua dolce metà, la bellissima modella ha deciso di pubblicare foto e video da… capogiro. In barca, con addosso un bikini verde pitonato, Francesca ...

Palombari del Comsubin Fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Lo snorkeling con Wanda Nara diventa hot - i fan non si Fanno sfuggire nulla : “ti si vede un poco il capezzolo” [FOTO] : snorkeling hot con Wanda Nara: il Polinesia il capezzolo fuoriesce dal bikini e i follower non si lasciano scappare nulla La vacanza in Polinesia di Wanda Nara con suo marito Mauro Icardi si fa sempre più bollente: la moglie-agente dell’attaccante argentino infiamma il web con foto e video sui social. Giornata di snorkeling per Wanda, che ha pubblicato una foto sott’acqua e un’altra invece in spiaggia, che ha scatenato ...

Grande Fratello - Kikò Nalli e Ambra Lombardo : le foto della domenica sera che Fanno sbroccare Tina Cipollari : Prosegue la saga di Kikò Nalli e Ambra Lombardo fuori dalla casa del Grande Fratello. Innamoratissimi, sono stati criticati da Francesco, il figlio di Kikò Nalli, che non vede di buon occhio la relazione (così come la relazione è stata aspramente criticata da Tina Cipollari, ex di Nalli, e dalla sor

Belen Rodriguez/ Foto - le immagini in costume Fanno perdere la testa ai fan : Belen Rodriguez, il compagno Stefano De Martino ha pubblicato su una storia il Lato B della fidanzata, con commento "Mi paraiso"

MotoGp – Ospiti d’eccezione al Ranch di Tavullia : due grandi campioni delle quattro ruote Fanno visita a Valentino Rossi [FOTO] : Ospiti a quattro… ruote al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi: Berger e Ogier dal Dottore Valentino Rossi si è lasciato alle spalle ormai la delusione del Gp d’Italia: dopo la caduta al Mugello ed un weekend complicato, il Dottore è pronto a far nuovamente bene in pista, questa volta al Montmelò, per il Gp di Catalunya. In attesa di scendere in pista e tornare in sella sulla sua Yamaha, Valentino Rossi ha trascorso ...

Si Fanno sempre più hot : ecco possibili foto e funzioni dei Google Pixel 4 : I nuoviGoogle Pixel 4, di cui abbiamo alcune foto, anche di prototipi, potrebbero portare al debutto numerose novità hardware e software. L'articolo Si fanno sempre più hot: ecco possibili foto e funzioni dei Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Trooping the Colour - baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le foto Fanno il giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...