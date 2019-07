F1 | GP Germania 2019 | le vittorie della Ferrari a Hockenheim Undici successi totali ma

GP Germania 2019 : le caratteristiche di Hockenheim : Il GP di Germania si corre sullo storico circuito di Hockenheim, famoso per le sue velocità elevate e i lunghi rettilinei, ma l’attuale configurazione – inaugurata nel 2002 – è più bilanciata e mista. Per questo motivo sono stati nominati C2, C3 e C4 quali rispettivamente hard, medium e soft. Queste tre mescole sono all’incirca […] L'articolo GP Germania 2019: le caratteristiche di Hockenheim sembra essere il primo su ...

F1 - GP Germania 2019 : la Ferrari sogna la vittoria - la pista di Hockenheim può esaltare la SF90? : Il Mondiale di Formula Uno lancia la propria volata verso le vacanze estive. Prima del Gran Premio di Ungheria del 4 agosto, infatti, è tempo del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito di Hockenheim. La pista tedesca regala brutti ricordi alla Ferrari, dato che un anno fa l’incidente di Sebastian Vettel rappresentò il classico punto di svolta di una stagione che sembrava puntare in ben altra direzione, ovvero verso il titolo. Tutto andò ...

F1 - GP Germania 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Hockenheim : Dal 26 al 28 luglio va in scena ad Hockenheim il Gran Premio di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di Formula 1 e penultimo weekend di gara prima della pausa estiva di quattro settimane che terminerà l’1 settembre in Belgio. Si profila un fine settimana molto importante specialmente per quanto riguarda alcuni piloti tra cui spicca sicuramente il padrone di casa tedesco Sebastian Vettel, reduce da un periodo abbastanza complicato ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : la Germania trionfa in casa - dominio anche nel Grand Prix Special : Non cambia di una virgola il podio del Grand Prix Special di Dressage valido per la tappa di Nations Cup di Aquisgrana rispetto a quello registrato nel Grand Prix: Isabell Werth domina anche la seconda delle due prove valide per la classifica per nazioni, vinta dalla Germania con Grande margine su Danimarca, seconda, ed USA, terzi. Classifica Grand Prix Special Dressage Aquisgrana (Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 84.447 2 Dorothee ...

Mondiali Scherma 2019 – Bronzo per l’Italia nella sciabola a squadre maschile : Germania sconfitta 45-38 : l’Italia si porta a casa un’altra medaglia di Bronzo, questa volta nella sciabola a squadre maschile: Germania sconfitta 45-38 Quinta medaglia di Bronzo per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019. Dopo la vittoria delle ragazze della spada a squadre sull’Ucraina, tocca agli uomini della sciabola a squadre rimpinguare il medagliere italiano. Gli azzurri ottengono un’importante vittoria per 45-38 al termine di una sfida dominata sulla Germania ...

Baseball - Europei Under 15 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Germania : L’Italia perde in finale, a Nettuno, gli Europei Under 15: la Nazionale degli azzurrini è stata sconfitta nell’ultimo atto dalla Germania con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla finale, l’Italia aveva passato col brivido il primo ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadiste ai quarti con il brivido. Germania battuta all’ultima stoccata : Rossella Fiamingo scaccia via gli incubi e regala i quarti di finale all’Italia nella prova a squadra di spada femminile. La stoccata nel minuto supplementare della sfida contro la Germania può avere un peso specifico fondamentale per le azzurre in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andare ai quarti al Mondiale era necessario e il quartetto italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) lo ha fatto nella maniera più ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo juniores Suhl 2019 : l’indiano Tomar si impone nella 3 posizioni. Alla Germania il Mixed Team di pistola : Si è conclusa a Suhl l’edizione 2019 della Coppa del Mondo ISSF riservata Alla categoria juniores. Nel poligono tedesco oggi il programma si è chiuso con la gara maschile di carabina 3 posizioni e con quella di Mixed Team di pistola ad aria compressa Il contest dAlla lunga distanza ha vinto trionfare l’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar che mettendo insieme 459,3 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, andando anche a ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Germania-Italia 7-8. Sandro Campagna : “Positivo il fatto di aver vinto soffrendo e superando le criticità” : Il Settebello ha sconfitto la Germania per 8-7 nella terza giornata dei Mondiali di Pallanuoto, andando a vincere il Gruppo D e volando direttamente ai quarti di finale. A fine gara hanno commentato il successo azzurro al sito federale il CT Sandro Campagna ed il match winner, Bodegas. Il CT Sandro Campagna descrive così la gara con la Germania: “Ancora non stiamo esprimendo le nostre potenzialità di gioco, quindi prendiamo di positivo il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che fatica! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il Settebello fa en plein : Germania ko - gli azzurri ai quarti : Il Settebello vola ai quarti di finale: battuta la Germania, azzurri a punteggio pieno in testa alla classifica del Girone D Il Settebello sorride a Gwuangju: seppur la partita di oggi sia stata tiratissima e difficile per gli azzurri di coach Campagna, la Nazionale italiana di pallanuoto è riuscita ad avere la meglio sulla Germania, trionfando per 7-8. Una vittoria che manda a punteggio pieno l’Italia in vetta alla classifica del ...

LIVE Italia-Germania 7-7 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in sofferenza contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’08” Superiorità per l’Italia, Campagna chiama timeout. 5’11” GOOOLLLLL!!!! FIGLIOLI!!!!!! Gran diagonale dalla distanza! Italia-Germania 7-7. 5’44” Fallo in attacco di Velotto. 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due ...

