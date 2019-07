Enrico Mentana interrompe la diretta | incendio agli studi di La7

"Sta andando a fuoco lo studio". Enrico Mentana - terrore in diretta : gli riesce il "miracolo" : Ha da poco snocciolato i dati del sondaggio. Enrico Mentana torna in onda con il TgLa7 ma c'è qualcosa di diverso: "Scusate l'inquadratura di fortuna ma stava andando a fuoco lo studio". Altri dettagli, il direttore, non ne fornisce ma di certo ha passato momenti migliori. Mentana è l’unico direttor

Matteo Salvini - Enrico Mentana porta la sinistra a lezioni di storia : "Non c'entra niente con Mussolini" : Ne ha per tutti, Enrico Mentana. Per il Pd, un partito allo sbando. Per Matteo Renzi, paragonato alla love story tra una giovane moldava e un anziano un poco rimbambito. E ne ha anche per chi paragona Matteo Salvini a Benito Mussolini, proprio quel Salvini che - inutile negarlo - al direttore del Tg

Enrico Mentana accetta la corte di Fabio Rovazzi : il giornalista nel nuovo video Senza pensieri : Ancora una volta Fabio Rovazzi sceglie una collaborazione spiazzante: il prossimo ospite del suo nuovo video, Senza pensieri (che vede la preSenza di Loredana Bertè e J-Ax), è il notissimo telegiornalista Enrico Mentana, per tanti anni direttore del TG5 e oggi volto di tutta l’informazione di La7, dove ha sdoganato il format – oggi riconosciuto quasi esclusivamente come suo – della maratona in diretta sugli eventi di attualità ...

Enrico Mentana : 'Matteo Salvini non è Mussolini - è come Maradona' : Attorno all'attuale momento politico italiano si annidano diversi punti di riflessione. In molti si chiedono quali siano i motivi per i quali oggi, ad esempio, si parla di consenso volatile considerato che, in poco tempo, i partiti perdono decine di punti percentuali tra una tornata elettorale e l'altra. Tanti altri, invece, si pongono degli interrogativi sul perché oggi Matteo Salvini rappresenti il politico con il maggior consenso nel Bel ...

Enrico Mentana : "Matteo Salvini non è Mussolini - è Maradona" : “Nella situazione in cui ci troviamo a vivere, Matteo Salvini è Maradona”. Nel tramonto delle ideologie, che per Enrico Mentana ha rappresentato la fine del Novecento, il leader della Lega incarnerebbe l’ex calciatore che fece sognare il Napoli, capace di attirare il tifo, con la sua impetuosità in campo. In un’intervista al Fatto Quotidiano il direttore del Tg La7, esprime il suo punto di vista ...

Enrico Mentana e quella musica al TgLa7 che sembrava non avere fine : “Cosa è successo? Non lo sapremo mai” : Avete presente la musica che introduce le anticipazioni del Tg La7? Ieri sera, lunedì 15 luglio, quella “musichetta” sembrava non finire mai. Oltre un minuto, che televisivamente parlando è davvero lungo. E alla fine di questo intermezzo musicale, ecco arrivare Enrico Mentana, abbastanza stizzito: “Vabbè, ma che era successo? Non lo sapremo mai. Buonasera, il telegiornale parte, se parte, con il nuovo braccio di ferro tra il ...

Enrico Mentana - un minuto di musica al TgL7 : "Cosa è accaduto non lo sapremo mai" : Che succede al TgLa7 di Enrico Mentana. Siamo su La7, l'edizione è quella delle 20 di lunedì 15 luglio. Ma la tradizionale anteprima di Mitraglietta viene anticipata da una lunghissima introduzione musicale, il consueto brano che introduce le anticipazioni, il quale però sembrava non terminare mai.

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - altroché Savoini : Matteo Salvini cresce ancora - cifre mai viste prima : Nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi incrociati di alleati ed opposizione la Lega di Matteo Salvini cresce ancora. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Carroccio rispetto a settimana scorsa ha guadagnato lo 0,2 per cento passando così dal 37,5 al 37,7 per cento. \\E mentre il Pd ha perso, rispetto a settimana scorsa, lo 0,7 per cento, scendendo al 22, il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ha ottenuto mezzo ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle

Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta : In molti hanno sentenziato che si tratti degli effetti del caldo torrido che in queste ore tenendo il Paese sulla graticola. Sarà così? Come fa notare, tra gli altri, TvBlog, Cesara Buonamici “buca” l’inizio del Tg5. Nel senso che proprio non si accorge di essere in onda se non dopo diversi (televisivamente interminabili) secondi. Al primo “richiamo” della regia, infatti, Cesara rimane impassibile e continua a ...

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega oltre il 37% - divario imbarazzante con Pd e M5s : Per Matteo Salvini la "fase di stanca" coincide con una escalation costante. Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia il nuovo record della Lega, che in una settimana senza grandi scossoni sale di un altro 0,3 e arriva ora alla cifra-monstre del 37,3 per cento. Dietro, aumenta il d

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Matteo Salvini "al massimo storico". Lega record - dramma Berlusconi : "Al massimo storico". Enrico Mentana introduce così il Sondaggio Swg per il TgLa7 del lunedì, e il record è di Matteo Salvini: la sua Lega, reduce da una doppia tornata elettorale (europee e amministrative) trionfale, alza ancora l'asticella e si assesta al 37,3%, + 0,6 rispetto a una settimana fa.

Maurizio Costanzo : "Enrico Mentana e Bruno Vespa da record con le maratone elettorali" : È passato qualche giorno dalle Elezioni Europee e da quelle regionali e comunali, quindi possiamo dire che, ancora una volta, Enrico Mentana, con le sue "maratone" su La7, è stato decisamente molto bravo. Ha realizzato una "maratona" televisiva che è durata più o meno oltre le 20 ore. Un recordman.

Inter - Enrico Mentana polemizza con la Curva Nord : 'Su Conte comunicato farneticante' : E' arrivata l'ufficializzazione di Antonio Conte all'Inter. Questa mattina la società di Suning ha comunicato alla stampa la decisione di affidare la panchina al tecnico leccese, ma è stata immediata la replica della Curva Nord dell'Inter. Le parole postate sui social hanno sottolineato, infatti, il dubbio degli ultras Interisti su Conte, non tanto dal punto di vista tecnico e professionale, quanto dal lato umano, per le passate vicissitudini ...