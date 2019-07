Energie rinnovabili | aumentano le installazioni di fotovoltaico

Formazione : Energie rinnovabili - ENEA forma 100 giovani ricercatori in Egitto : Sono 100 i giovani ricercatori egiziani provenienti da 31 università e centri di ricerca di tutto il Paese che hanno partecipato alla Summer School ENEA in energie rinnovabili al Cairo, progetto di formazione realizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, il Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) e l’Accademia egiziana per la ricerca scientifica. L’iniziativa – che ha visto una partecipazione paritaria ...

Energie rinnovabili - gli accumulatori super efficienti di Amadeus ridurranno gli sprechi : L’Italia è coinvolta, insieme ad altri 5 paesi, nel progetto Amadeus finanziato dall’UE con lo scopo di migliorare le tecnologie per lo stoccaggio del calore. Sono importanti per immagazzinare e riutilizzare energia che altrimenti andrebbe persa o sprecata, così da ottenere abitazioni e aziende energeticamente efficienti. La Commissione Europea si sta occupando della gestione energetica su molti fronti, finanziando diversi progetti ...

Energie rinnovabili - nelle isole la percentuale più bassa : Trasformare le isole minori in modelli innovativi, con costi ridotti. Farlo attraverso progetti che portino all'approvvigionamento di energia

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra Energie rinnovabili - mobilità sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...