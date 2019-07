Elmas-Napoli | l’agente conferma | “Operazione storica in Turchia | fondamentale la presenza

ULTIM’ORA Sky – Elmas-Napoli - operazione chiusa : domani arriverà in Italia! : Elmas-Napoli operazione chiusa Calciomercato Napoli, Elmas è il terzo acquisto della SSC Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, quella per Eljif Elmas è una operazione chiusa, di cui sono stati limati anche gli ultimissimi dettagli, e nella giornata di domani il centrocampista macedone arriverà in Italia, pronto a cominciare la sua nuova avventura, lontano dal Fenerbahce e con la maglia azzurra addosso. Leggi anche SSC Napoli, ...

SKY – Napoli - fatta per Elmas - proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé : SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé SKY – Napoli, fatta per Elmas, proseguono le trattative per James Rodriguez e Pépé. trattative in corso per il club azzurro che rinforza il centrocampo con il giovane Elmas e insiste per un top player in attacco. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Capitolo Napoli: l’operazione Elmas è praticamente ...

Elmas- Napoli - praticamente fatta - i dettagli dell’operazione : Il Corriere del Mezzogiorno annuncia l’imminente arrivo di Elmas a Napoli : “In entrata il Napoli accelera per Elmas, la settimana prossima dovrebbe definirsi ufficialmente. Un emissario del club partenopeo é in Turchia, si va verso la risoluzione di tutti i dettagli, l’affare si concluderá a 18 milioni di euro più bonus pagabili in due rate. Anche in questa trattativa il Napoli ha voluto dilazionare l’investimento, è una ...

Dalla Turchia – Elmas-Napoli - accordo trovato : annuncio entro le prossime 48 ore : Elmas-Napoli, annuncio nelle prossime 48 ore Elif Elmas sempre più vicino al Napoli. Il portale turco Hurriyet, riporta che l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 16 milioni più due di bonus. Stando a quanto si legge, l’annuncio potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore. Se confermate quelle cifre, Elmas diventerebbe il calciatore macedone più pagato nella storia del calcio. Leggi anche Alvino rivela: “Non solo James ...

Gazzetta : Elmas-Napoli - accordo trovato con il Fenerbahce : Pochi dettagli per definire l’acquisto di Elmas dal Fenerbahce, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, in linea con quanto riportato ieri da Gianluca Di Marzio a Sky. accordo con il Fenerbahce, mancano i dettagli accordo trovato con il club turco per 15 milioni più 3 di bouns legati al rendimento, è prevista una trasferta di Giuntoli tra domani e martedì per chiudere definitivamente. La speranza è quella di portare l centrocampista ...

Di Marzio : Il Fenerbahce non convoca Elmas. Concluso l’accordo col Napoli : Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Eljif Elmas non è stato convocato per l’amichevole che il Fenerbahce ha in programma oggi contro il Bulsapor. Sarebbe un chiaro indizio del fatto che la partenza del centrocampista per Napoli sia vicinissima. L’accordo tra i due club dovrebbe essere arrivato alla conclusione e a questo punto mancherebbero solo le firme e l’ufficialità definitiva. Il giornalista di Sky Sport parlava ...

