Elisa Isoardi risponde alle critiche riguardo il suo peso

Elisa Isoardi in topless risponde alle critiche sul peso : «Mi guardo allo specchio e mi vedo più donna» : Un’Elisa Isoardi sexy e conturbante è apparsa sulla copertina del nuovo numero del settimanale “Gente”. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha posato con indosso soltanto uno slip blu a pois bianchi. Lo scatto in topless è stato poi ricondiviso sul profilo Instagram. Followers scatenati hanno dimostrato con i loro commenti di aver apprezzato le sue forme. La copertina patinata sembra una risposta alle recenti ...

Elisa Isoardi in topless : ecco la mia estate libera : “E’ un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio…”. Elisa Isoardi posa per la copertina del settimanale Gente con il seno nudo tra le mani, bella e sorridente, ma soprattutto sexy e audace come mai prima. “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un periodo personale non semplice, di scelte e cambiamenti” confida. “Ne sono uscita. Da sola – aggiunge la Isoardi – Mi sono riscoperta coraggiosa e ...

Elisa Isoarsi sexy dopo la fine del programma La prova del cuoco. La conduttrice televisiva ha rilasciato un'intervista a Gente in cui parla dei suoi amori e torna sulla fine della storia con Matteo Salvini. In attesa di tornare a settembre con il cooking show Elisa ha raccontato di volersi dedicare solo a se stessa e al suo lavoro anche se, ammette, non mancano dei corteggiatori. «Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio ...

Elisa Isoardi svela perchè è finita la storia d'amore con Matteo Salvini Tempo di vacanze per Elisa Isoardi che a settembre tornerà al timone de La prova del cuoco per il secondo anno di fila. La conduttrice piemontese ha preso in mano lo scettro di Antonella Clerici lo scorso anno e, sulle pagine del settimanale Gente oggi, ha sottolineato che al momento la sua priorità nella vita resta il lavoro. Elisa Isoardi ha parlato però anche ...

Ora ho ripreso in mano la mia vita! Elisa Isoardi si spoglia dopo i commenti sui chili di troppo : La bella conduttrice del cooking show di Rai1 si mostra raggiante in un'intervista rilasciata al settimanale Gente. Elisa Isoardi sembra essersi lasciata alle spalle quel periodo buio che ha attraversato dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Con entusiasmo rivela sulle pagine della rivista: "È un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio".\\ Più volte nel corso di questi ultimi mesi, Elisa Isoardi è ...

Riprendo in mano la mia vita! Elisa Isoardi super sexy senza veli : La presentatrice ed ex compagna del ministro dell’Interno è in topless ma nasconde le sue grazie sulla copertina della rivista “Gente”. Archiviata la storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi volta pagina. La conduttrice si rimette in gioco e appare in topless sulla copertina della rivista Gente in edicola questa settimana. “Ho appena ripreso in mano la mia vita – dichiara la presentatrice – dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia ...

Caterina Balivo fa una richiesta speciale a Elisa Isoardi : Caterina Balivo lancia un messaggio a Elisa Isoardi prima de La prova del cuoco Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze a Capri con la famiglia. In compagnia di Cora, Guido Alberto e del marito, la conduttrice di Vieni da me ha passato una serata piacevole in un noto ristorante all’insegna del buon cibo, del divertimento e degli affetti. L’artista ha fatto anche un incontro gradito trovando, in quel di Capri, Pasquale Rinaldo, ...

Elisa Isoardi ecco come ho preso i chili di troppo : Elisa Isoardi è stata confermata nella nuova edizione de “ La prova del cuoco”che però ha fatto un po’ ingrassare Elisa. La Isoardi è costretta ad assaggiare i piatti che vengono proposti. Il risultato sono 5 chili in più sulla bilancia: “come ho fatto? – ha spiegato Elsia a “DiPiù Tv” – In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi ...