Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil torna a chiedere incontro alla Regione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “I lavoratori del Giornale di Sicilia si sentono abbandonati dalle istituzioni politiche. Da tempo chiediamo un incontro per affrontare la tragedia immane che sta per rovesciarsi sul quotidiano, fondamentale punto di riferimento dell’informazione cittadina e regionale”. Così il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Ross che torna a chiedere al governo regionale un incontro per ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - l'appello dei poligrafici 'azienda riveda piano esuberi' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "Chiediamo all'azienda di rivedere il piano presentato e di proporre soluzioni concrete per garantire i livelli occupazionali". Ad avanzare la richiesta sono i poligrafici del Giornale di Sicilia impegnati in una vertenza che ha già portato a sette giorni di sciopero d

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - l’appello dei poligrafici ‘azienda riveda piano esuberi’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Chiediamo all’azienda di rivedere il piano presentato e di proporre soluzioni concrete per garantire i livelli occupazionali”. Ad avanzare la richiesta sono i poligrafici del Giornale di Sicilia impegnati in una vertenza che ha già portato a sette giorni di sciopero da quando il gruppo Ses, titolare della maggioranza delle azioni del Giornale, ha annunciato l’esubero di 34 ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil 'no a smantellamento Palermo' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Dopo l'incontro di ieri con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulla vertenza del Giornale di Sicilia, oggi Slc Cgil lancia un appello "a tutte le istituzioni e al presidente della Repubblica per obbligare l'azienda a investimenti concreti e piani industriali seri c