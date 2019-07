È gelo tra Andrea Damante e l' ex Madre Natura

Carla Bruni gelosissima di suo marito : "Se fa il brillante con un'altra gli taglio la gola" - : Alessandro Pagliuca Intervistata dalla radio France Inter Carla Bruni ammette di essere davvero tanto gelosa di suo marito La rivista americana Forbes, nel 2010, inserì Carla Bruni al 35esimo posto nella classifica delle donne più potenti del mondo. Ecco perché Léa Salamé, giornalista francese della radio France Inter, l’ha intervistata durante la sua trasmissione "Femme puissantes" (Donne potenti, appunto). Ed ecco perché pure l’ex ...

Angelo ha dormito con la madre - bimbo sottratto a famiglia a casa : Roma – “Questa notte Angelo ha dormito con la mamma e si sta rasserenando”. È a lieto fine la storia di ‘Angelo’ (nome di fantasia), il bimbo di tre anni che era stato affidato, con un provvedimento d’urgenza ex art. 403, dal Tribunale per i minorenni di Roma ai Servizi sociali di Cassino. La sua storia e’ stata seguita sin dagli esordi dalla redazione di DireDonne, che ha da subito raccolto ...

Andrea Damante in Don Matteo 11 su Rai1 - l’ex tronista corteggia Anna tra la gelosia del PM Nardi : trame 18 e 25 luglio : Che ci fa Andrea Damante in Don Matteo 11? L'ex tronista ha debuttato nella fiction lo scorso anno in qualità di guest star del dodicesimo episodio della stagione undici. Il ruolo è quello di un aitante concorrente di un reality show che corteggerà la 'Capitana' Anna, e questo scatenerà la gelosia del PM Nardi, non indifferente al nuovo look della donna. Si parte con l'episodio 11x11, in onda stasera 18 luglio, dal titolo "Ancora bambina", di ...

Il bacio tra Sara Tommasi e Angelo Guidarelli dopo la notizia dell’aborto : La decisione di interrompere la gravidanza sarebbe stata dettata dalla necessità della ex showgirl di curarsi contro il bipolarismo. Sara Tommasi è tornata a far parlare per l'interruzione della gravidanza, cui sarebbe stata costretta per via delle medicine che ha ripreso a prendere per curare il suo disturbo bipolare. Ed è ancora una volta l'inseparabile manager Debora Cattoni a pubblicare una foto di lei con il compagno Angelo. \\Sara Tommasi ...

Soleil spiega il motivo del litigio con Jeremias : 'Ingelosito per un costume trasparente' : Nelle scorse settimane si è parecchio parlato della rottura tra Jeremias Rodrguez e Soleil Sorgè. I due hanno smesso per un periodo di seguirsi sui social e ciò ha destabilizzato parecchio i fan della coppia. In seguito sono emersi alcuni rumors secondo i quali, a causare la crisi tra i due, sarebbe stata l'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone. La diretta interessata si è molto arrabbiata per questa notizia ed ha smentito in maniera ...

Pensioni - l'incontro tra governo e sindacati ed il gelo di Conte : 'Scorrettezza' : Ha preso luogo nella giornata di ieri il nuovo vertice tra governo (per il quale ha partecipato il Vice Premier Matteo Salvini, ma anche l'ex Sottosegretario Armando Siri) e le parti sociali. Durante l'incontro si sono toccati tutti i principali temi di riforma che riguarderanno la prossima manovra, tra cui le Pensioni, la sicurezza sociale, i contratti di lavoro, l'autonomia differenziata e le politiche per il rilancio del Sud Italia. Landini ...

Milano - 93enne uccide moglie per gelosia/ "Voleva chiudermi all'ospizio per tradirmi" : Milano, anziano 93enne affetto da demenza senile uccide la moglie per gelosia. Temeva che volesse rinchiuderlo in un ospizio per tradirlo.

Sesto San Giovanni - 93enne uccide la moglie per gelosia : ‘Mi tradiva da 50 anni’ : Quando è arrivato in casa dei suoi per la consueta visita della domenica, si è ritrovato testimone di una scena drammatica. La madre, Luciana Bonzanini, era stesa a terra in una pozza di sangue, mentre il padre, Vasco Bimbatti, di 93 anni, era sulla sua carrozzina, con lo sguardo annebbiato dalla malattia, mentre fissava il vuoto e teneva il poggiapiedi della sua sedia a rotelle nella mano insanguinata. Quindi il figlio, dopo essersi ripreso ...

Io e te - Diaco si trasforma in don Pigi e legge il Vangelo : In apertura della puntata di oggi, venerdì 12 luglio 2019, Pierluigi Diaco in diretta su Rai1 ha letto il Vangelo. Il conduttore si è trasformato in 'don Pigi', come lui stesso si è battezzato poco dopo, e ha offerto ai telespettatori "parole universali" che permettono, soprattutto nei momenti più difficili della vita, di essere attraversati da "un senso di pace". Io e te, Vira Carbone: "Era una ...

AGgeloS : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto di The Dragon’s Trap e l’imminente lancio di Monster Boy and the Cursed Kingdom, c’è chi ha deciso di dare il giusto tributo alla serie, sviluppando un Wonderboy Like ma con un comparto grafico e sonoro vecchia scuola, ci stiamo riferendo ad AGGELOS, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dopo aver messo le mani sull’edizione Steam e Xbox One del gioco su gentile ...

La crisi su Instagram! Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni. Le simpatiche ex veline infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili Instagram sembra che il progetto si sia anche ...

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia cala il gelo : la crisi si Instagram : Cosa sta succedendo alle grandi amiche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a ?Striscia la notizia? sia...

Notte della taranta - attesi in 350mila. Elisa e Guè Pequeno al Concertone diretto da Mastrangelo : Annunciata la candidatura della taranta e della pizzica a patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco. L'evento del 24 agosto in diretta su Rai2

Temptation Island 2019 - Nunzia supplica Arcangelo di tornare insieme (dopo che lui ha baciato un’altra). Nicola su Sabrina : “Vedo tanto schifo in lei” : Continua il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e la terza puntata riparte dalla coppia formata da Nunzia e Arcangelo. Lui aveva baciato una tentatrice, lei dopo un falò lo aveva lasciato per poi chiedere un nuovo confronto. Un clamoroso dietrofront con la speranza di evitare la rottura definitiva dopo tredici anni insieme: “Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato. Ho capito che bisognava ascoltarlo. Mi aspetto della ...