DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video | l' Italia del fioretto insegue

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : argento per le fiorettiste - la Russia vince al minuto supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Stoccata di Deriglazova. vince la Russia, argento per l’Italia. Beffa davvero clamorosa, perché un cartellino giallo ci nega di fatto la vittoria. Sfuma ancora la medaglia d’oro in questa rassegna iridata. La Russia conquista quindi il titolo nel fioretto femminile, vincendo al minuto supplementare per 43-42. 42-42 Si va al minuto supplementare. 42-42 NOO!!! Secondo giallo e quindi ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste in pedana per l’oro! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:08 Finita! La Svizzera batte la Cina 45-35 e conquista il bronzo. 18:04 La Svizzera si avvicina alla vittoria: 40-33, Heinzer deve gestire contro Lan. 17:58 Assalto molto favorevole alla Svizzera che si porta sul 32-27, ora Niggeler e Dong in pedana. 17:52 A tre assalti dal termine la Cina passa in vantaggio per 24-23, match equilibratissimo. 17:39 Al termine della quarta frazione sempre un ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Sciaboliste e fioretto maschile ai quarti - spadisti quinti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Finita! L’Italia della sciabola femminile si libera di Hong Kong 45-28 e accede ai quarti di FINALE. 15:40 Vecchi dopo un avvio in sordina mantiene le 14 stoccate di vantaggio: 40-26 per le azzurre, Gregorio per chiudere i conti. 15:37 Criscio eccezionale, 35-21 e Italia a 10 punti dai quarti. 15:35 L’Italia scava il solco con Vecchi, 30-19 e ora basterà gestire le ultime tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Italia meravigliosa : 4a Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro e Castiglioni in finale con record italiano nei 100 rana! Megli cancella Brembilla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Appuntamento a questa notte alle 3 per un’altra giornata densa di emozioni all’Aquatic Center di Gwangju. Buon pomeriggio 14.46: Gli ori di oggi: MacNeil per il Canada nei 100 farfalla davanti a Sjostrom, Dressel (Usa) nei 50 farfalla, il primo oro della storia degli Stati Uniti in questa specialità, Peaty, dominante nei 100 rana uomini ma ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Quarta Elena Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro in finale con record italiano nei 100 rana! Delusione Panziera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: E’ vero, il 100 dorso di Margherita Panziera preoccupa in vista del 200 ma non bisogna dimenticare che l’anno scorso a Glasgow l’azzurra fu quinta nella finale dei 100 dorso con un tempo molto simile a questo (59″7) e poi si scatenò nei 200 vincendo l’oro, quindi andrà gestita la rabbia e la Delusione ma nulla è perduto 14.06: Queste le finaliste dei 100 ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : FIORETTISTE IN FINALE PER L’ORO! Spadisti al quinto posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.43: Alle 14.00 inizia il cammino anche delle sciabolatrici con la sfida dei sedicesimi contro il Vietnam. 13.40: quinto posto! Netta vittoria per 45-25 dell’Italia contro la Corea del Sud nella spada maschile. Alla fine gli azzurri hanno avuto una grande reazione d’orgoglio e ottenuto un piazzamento importante in ottica qualificazione olimpica. 13.35: Vittoria dei fiorettisti ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Quarta Elena Di Liddo nei 100 farfalla! Ottimo avvio per Quadarella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: Cristina Chiuso: c’è parallelismo tra la sconfitta di Sjostrom e quella di Ledecky. Le campionesse a volte sono così: quando si vedono un’atleta forte a fianco perdono brillantezza anche mentale. Qui la canadese ha fatto un numero, di LIVEllo più alto in proporzione rispetto al tempo di Titmus nei 400 13.15: Che gara di MacNeil!!! Strepitosa la canadese: l’ha vinta lei ...

LIVE Italia-Ungheria 6-7 - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : ennesima beffa per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il Settebello con il quarto di finale contro la Grecia. Un saluto sportivo. 12.30 Il Setterosa manca dunque ancora una volta il pass per Tokyo 2020. Resta un’ultima possibilità con il pre-olimpico che si svolgerà nella primavera 2020. E’ FINITA. Italia-Ungheria 6-7. Le magiare si confermano la vera bestia nera del ...