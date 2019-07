Diretta Facebook alla guida, nell’incidente morì il figlio: era sotto l’effetto di droga

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nell'incidente del 12 luglio scorso sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo è morto uno dei figli di Fabio Provenzano, trentaquattrenne di Partinico. A quanto emerso, l’uomo tuttora ricoverato in ospedale aveva assunto droghe. Ancora in ospedale, con gravi danni cerebrali, l’altroche era in auto con lui.