Dimaro giorno 17 | il report del club azzurro

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 22 luglio 2019) E’ terminato oggi il 17esimodi ritiro per la Ssc Napoli in quel. Ilha pubblicato ildella giornata odierna: “Diciassettesimodi allenamento per il Napoli a. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra al mattino, dopo la consueta fase di prevenzione in palestra, ha svolto torello sul campo. Successivamente esercitazioni tecniche con l’utilizzo di sagome. Di seguito lavoro tattico e svolgimento della manovra con il gruppo diviso su due metà campo. Differenziato in palestra per Karnezis. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Dopo il riscaldamento iniziale la squadra ha svolto lavoro di possesso palla. Successivamente sfide individuali 1 contro 1. Chiusura con partitina con le sponde a metà campo vinta dalla squadra formata da Meret, Maksimovic, Luperto, Di Lorenzo, ...

juve_magazine : ALLENAMENTO - Napoli, 17° giorno a Dimaro, lavoro in palestra per Karnezis e Tonelli, piscina per Amin Younes, ecco… - roma_magazine : ALLENAMENTO - Napoli, 17° giorno a Dimaro, lavoro in palestra per Karnezis e Tonelli, piscina per Amin Younes, ecco… - milanmagazine_ : ALLENAMENTO - Napoli, 17° giorno a Dimaro, lavoro in palestra per Karnezis e Tonelli, piscina per Amin Younes, ecco… -