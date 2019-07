Diabolik contro Ginko La lunga sfida su strada tra Londra e Varese

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Benny Casadei Lucchi L'ispettoresi chiamava e si chiamerà per sempre Flaminio. L'ispettore aveva e avrà per sempre un cognome, Bertoni. L'ispettoreaveva una vita segreta così affascinante e magica che quello splendido farabutto, delinquente, assassino dinon avrà mai. Perché l'ispettoreera un artista. «E adesso va a dormire». A Masnago, varesotto fiero e ordinato di altri tempi, Masnago che in fondo esiste e non esiste più visto che dal 1927 è un rione di, c'era una madre che al proprio ragazzo diceva ogni sera la frase più banale che un genitore possa pronunciare. Il ragazzo, appoggiato allo schienale della sedia, le mani intrecciate dietro la testa, neppure si voltava a guardarla in viso, «sì, mamma» rispondeva, e in bilico sulla sedia continuava a guardare il soffitto. Non era un perditempo Flaminio, era un sognatore. O forse molto di ...

