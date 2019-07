Di Marzio | Elmas domani in Italia

Di Marzio : Il Fenerbahce non convoca Elmas. Concluso l’accordo col Napoli : Sul suo sito, Gianluca Di Marzio scrive che Eljif Elmas non è stato convocato per l’amichevole che il Fenerbahce ha in programma oggi contro il Bulsapor. Sarebbe un chiaro indizio del fatto che la partenza del centrocampista per Napoli sia vicinissima. L’accordo tra i due club dovrebbe essere arrivato alla conclusione e a questo punto mancherebbero solo le firme e l’ufficialità definitiva. Il giornalista di Sky Sport parlava ...